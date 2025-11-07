অন্য নায়কের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে কি শাকিবের বাধার মুখে পড়তেন বুবলী

পুরান ঢাকার মানুষ, সমাজ ও সংস্কৃতির পটভূমিতে নির্মিত হচ্ছে ‘ঢাকাইয়া দেবদাস’। ছবিটি পরিচালনা করছেন জাহিদ হোসেন। প্রধান দুই চরিত্রে অভিনয় করবেন আদর আজাদ ও শবনম বুবলী। শুক্রবার রাজধানীর একটি ক্লাবে অনুষ্ঠিত মহরত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হলো এই সিনেমার আনুষ্ঠানিক যাত্রা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ছবির কলাকুশলী, প্রযোজক, পরিবেশক ও শিল্পীরা।
মহরত অনুষ্ঠানের প্রশ্নোত্তর পর্বে উঠে আসে শাকিব খানের প্রসঙ্গও। সাংবাদিকদের প্রশ্ন ছিল, শাকিব-বুবলী জুটির জনপ্রিয় সময়ে অন্য নায়কদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে কি কখনো শাকিবের বাধার মুখে পড়তে হয়েছিল বুবলীকে? বুবলী প্রশ্নটির সরাসরি উত্তর না দিয়ে বেশ কৌশলীভাবে বিষয়টি সামলান। বলেন, ‘আসলে শাকিব-বুবলী জুটি বরাবরই দর্শকদের পছন্দের। সেখান থেকে দর্শকদের ভালোবাসা সব সময় ছিল, আছে এবং থাকবে। আমরা শিল্পী হিসেবে কাজ করি সবাই নিজের জায়গা থেকে, নিজস্ব সত্তা নিয়ে। আমার মনে হয়, যখন অন্য শিল্পীদের সঙ্গে কাজ করি, তখনো দর্শকেরা সেটাকে তাঁদের মতো করেই গ্রহণ করেন।’
বুবলী আরও বলেন, ‘শিল্পীদের সবারই নিজস্ব একটা সত্তা থাকে, সেখানে অন্য কিছু আসলে ম্যাটার করে না।’
এই জবাবে বুবলী যেন একদিকে শাকিব-বুবলী জুটির জনপ্রিয়তাকে সম্মান জানিয়েছেন, অন্যদিকে নিজের স্বাধীন শিল্পীসত্তাকেও তুলে ধরেছেন।
‘ঢাকাইয়া দেবদাস’—প্রেম, সংস্কৃতি ও পুরান ঢাকার কাহিনি
পরিচালক জাহিদ হোসেন জানান, ‘ঢাকাইয়া দেবদাস’ মূলত প্রেমের গল্পের সিনেমা হলেও, এটিকে কেবল প্রেমকাহিনি বলা ঠিক হবে না। তাঁর ভাষায়, ‘এতে প্রেমের গল্পের পাশাপাশি পুরান ঢাকার কৃষ্টি ও সংস্কৃতি উঠে আসবে। জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়ের ভাষা, সমাজ–সংস্কৃতিভিত্তিক চলচ্চিত্র এখন খুবই বিরল। অথচ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এমন বিষয়ের চলচ্চিত্রের গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি।’
জাহিদ হোসেন আরও বলেন, ‘পুরান ঢাকা এমন এক জায়গা, যেখানে সমাজ, ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির অনন্য মেলবন্ধন ঘটে। এখানে সবাই মিলে সাকরাইন, ঈদ, মহররম, নববর্ষ, পূজা-পার্বণ, ব্যবসা-বাণিজ্যের হালখাতা পালন করেন। সেই বৈচিত্র্য, সহাবস্থান আর ঐতিহ্যের চিত্রই আমরা সিনেমার গল্পে তুলে ধরব।’
পুরান ঢাকার জীবনযাত্রা আসবে পর্দায়
নির্মাতা জানান, সিনেমার গল্পে শুধু প্রেম নয়, পুরান ঢাকার জীবনযাত্রার নানা রংও থাকবে। ‘এ গল্পে থাকবে ঢাকাবাসীর জন্ম-মৃত্যু, বিয়ে, উৎসবসহ পারিবারিক নানান কৃষ্টি ও সংস্কৃতি। থাকবে নববর্ষের গান, কাসিদা, কাওয়ালি, হিজড়া সম্প্রদায়ের গান এবং শিয়াদের শোকের গান। পুরান ঢাকার তরুণ–তরুণীদের প্রেম ও ভালোবাসার ছন্দও ফুটে উঠবে সংগীতের মাধ্যমে।’
জাহিদ হোসেন আরও বলেন, ‘ঢাকাবাসীর নবজাতক আগমনের নানা উৎসব, মেয়েদের নাক–কান ফোঁড়ানো, ছেলেদের খতনা অনুষ্ঠান, মাজার শরিফ জিয়ারত থেকে শুরু করে হোসেনি দালানের বৈচিত্র্যময় চিত্র—সব নিয়েই আমাদের “ঢাকাইয়া দেবদাস”। এই সিনেমার মাধ্যমে আমরা পুরান ঢাকার সংস্কৃতির নতুন এক নান্দনিক পরিচয় তুলে ধরতে চাই।’
জানুয়ারিতে শুরু হবে শুটিং
আগামী জানুয়ারিতে সাকরাইন উৎসবের সময় শুরু হবে ‘ঢাকাইয়া দেবদাস’-এর শুটিং। ছবিতে আদর আজাদ ও বুবলীর পাশাপাশি অভিনয় করবেন তারিক আনাম খান, শহীদুজ্জামান সেলিম, রাশেদ মামুন অপু প্রমুখ। প্রযোজনা ও পরিবেশনায় রয়েছে এক্সেল ফিল্মস ও রেভুলেশন মুভিজ ইন্টারন্যাশনাল।
বুবলীর অংশগ্রহণে এই সিনেমা নিয়ে ইতিমধ্যেই দর্শকদের মধ্যে কৌতূহল তৈরি হয়েছে। বিশেষত, নতুন নায়ক আদর আজাদের সঙ্গে তাঁর এই জুটি কতটা নতুন কিছু উপহার দিতে পারে, তা এখন সময়ই বলবে। তবে পুরান ঢাকার রং, শব্দ, উৎসব আর ভালোবাসায় গাঁথা এই গল্প—‘ঢাকাইয়া দেবদাস’—দর্শকদের জন্য যে এক ভিন্ন অভিজ্ঞতা হতে যাচ্ছে, তা বলাই যায়।