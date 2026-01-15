ডলি জহুর
ঢালিউড

যে অভিমানে ১৫ বছর বড় পর্দা থেকে দূরে ছিলেন ডলি জহুর

ঢাকা

একসময় বড় পর্দায় নিয়মিত দেখা যেত ডলি জহুরকে। মায়ের চরিত্রে তাঁর অভিনয় শুধু দর্শকপ্রিয়তা নয়, একাধিকবার তিনি পেয়েছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার। ২০১০ সালে অভিমান করেই সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি থেকে সরে আসেন তিনি। জানান, একই চরিত্রে অভিনয় আর নয়। এ সময়ে মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর চলচ্চিত্র ‘সামথিং লাইক অ্যান অটোবায়োগ্রাফি’র একটি চরিত্রে দেখা গেলেও বড় পর্দার সিনেমায় আর দেখা যায়নি তাঁকে। ১৫ বছরের বিরতির পর পর্দায় ফিরছেন তিনি। রেদওয়ান রনির ‘দম’ সিনেমায় দেখা যাবে তাঁকে।

‘দম’ সিনেমার মাধ্যমে বহু বছর পর চলচ্চিত্র পরিচালনায় ফিরছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত নির্মাতা রেদওয়ান রনি। কাজাখস্তানের শুটিং শেষে এখন পাবনায় চলছে এর শুটিং। ১০ জানুয়ারি থেকে সেখানে শুটিংয়ে অংশ নিয়েছেন ডলি জহুর। বড় পর্দায় ফেরা নিয়ে প্রথম আলোকে এই অভিনেত্রী বলেন, ‘অভিমান করেই সিনেমা ছেড়েছিলাম। কমার্শিয়াল সিনেমা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম। একই ধরনের চরিত্র ও গল্প আর কত ভালো লাগে। কিন্তু এবার রেদওয়ান রনির অনুরোধ ফেলতে পারিনি। ও তো খুব ভালো বানায়। আগামীকাল পর্যন্ত পাবনায় শুটিং চলবে। খুব যত্ন নিচ্ছে সবাই, ভালো লাগছে।’

চলনবিলের শুটিং সেট থেকে এই অভিনেত্রী আরও বলেন, ‘চলনবিলের ওপর দিয়ে কতবার গিয়েছি, এবার শুটিং করছি। খুব ভালো লাগছে। একটু ঠান্ডা লেগেছে, ওষুধ খাচ্ছি। খুব ভালো লাগছে।’
তাহলে কি এখন থেকে নিয়মিত বড় পর্দায় দেখা যাবে আপনাকে? এ প্রশ্নে ডলি জহুর বলেন, ‘সেই বয়স কি আর আছে। আর আমাদের কেন্দ্র করে তো আর গল্প হয় না। তাই একই চরিত্রে আর কাজ করার ইচ্ছা নেই।’

এসভিএফ আলফা-আই এন্টারটেইনমেন্ট লিমিটেড প্রযোজিত ও ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকি সহপ্রযোজিত ‘দম’ মুক্তি পাবে ২০২৬ সালের ঈদুল ফিতরে। এ সিনেমায় একসঙ্গে দেখা যাবে আফরান নিশো ও চঞ্চল চৌধুরীকে। প্রধান নারী চরিত্রে আছেন পূজা চেরী।

