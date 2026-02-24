পাতায়াতে মিম, রইল ১০টি ছবি

কয়েক দিন ধরেই থ্যাইলান্ডে ছুটি কাটানোর ছবি দিচ্ছেন ঢাকাই ছবির অভিনেত্রী বিদ্যা সিনহা মিম। আজ দুপুরেও পোস্ট করেছেন কয়েকটি ছবি। এসব ছবিতে উঠে এসেছে ছুটি কাটানোর নানা মুহূর্ত। ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক অভিনেত্রী সম্পর্কে কিছু তথ্য—
বিনোদন ডেস্ক
আজ দুপুরে পাতায়ায় ছুটি কাটানোর একগুচ্ছ ছবি পোস্ট করেছেন মিম। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে ছবিগুলো পোস্ট করে তিনি ক্যাপশন জুড়ে দিয়েছেন, ‘এমন মুহূর্তই জীবনকে সুন্দর করে তোলে।’ অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে তাঁর এসব ছবি বেশ পছন্দ করেছেন তাঁর ভক্ত–অনুসারীরা। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
বিজ্ঞাপন
তিন ঘণ্টায় প্রতিক্রিয়া এসেছে প্রায় আট হাজার, অনেকে তাঁকে শুভকামনা জানিয়েছেন। অভীনেত্রীর ফেসবুক থেকে
ছবিতে মিমের সঙ্গে তাঁর স্বামী সনি পোদ্দারও আছেন। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
বিজ্ঞাপন
এসব ছবিতে তাঁকে দেখা গেছে কখনো সমুদ্রের সৌন্দর্য উপভোগ করতে, কখনো খাবারের স্বাদ নিতে। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকেচলতি বছর বিরতি ভেঙে বড় পর্দায় দেখা যাবে তাঁকে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে ২০২২ সালে মুক্তি পায় শরীফুল রাজ ও বিদ্যা সিনহা মিম অভিনীত ‘পরাণ’ ও ‘দামাল’। তিন বছরের বেশি সময় পর আবার পর্দায় ফিরছেন তাঁরা। আলভী আহমেদের ‘জীবন অপেরা’ ছবিতে দেখা যাবে এই জুটিকে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
এ ছাড়া সাইফ চন্দন পরিচালিত ‘মালিক’–এও অভিনয় করেছেন মিম, ছবিতে আছেন আরিফিন শুভ। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে