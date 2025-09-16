সিনেমা মুক্তির আগে অন্য রকম লুকে জয়া

আগামী শুক্রবার বাংলাদেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে যাচ্ছে জয়া আহসান অভিনীত ‘ফেরেশতে’। খুব শিগগিরই ছবির প্রচারণায় অংশ নেবেন তিনি। এদিকে ‘ফেরেশতে’ ছবিটি মুক্তির আগে জয়া ভিন্ন লুকের কয়েকটি ছবি পোস্ট করেছেন। রইল সে ছবিগুলো
বছরটা দারুণ কাটছে জয়া আহসানের। এরই মধ্যে বাংলাদেশ–ভারত মিলিয়ে তাঁর ‘তাণ্ডব’, ‘উৎসব’, ‘ডিয়ার মা’ ও ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’ সিনেমাগুলো মুক্তি পেয়েছে। ১৯ সেপ্টেম্বর আসছে নতুন ‘ফেরেশতে’। ১২ সেপ্টেম্বর মুক্তির কথা থাকলেও শেষ মুহূর্তে তারিখ এক সপ্তাহ পেছানো হয়। সিনেমা হল সংক্রান্ত জটিলতার কারণে ছবিটির মুক্তির তারিখ পেছানো হয়েছে বলে জানা গেছে। তা ছাড়া সামনে শুরু হবে পূজার আমেজ। সেই উৎসবে দর্শকেরা ছবিটি উপভোগ করতে পারবেন।
বিজ্ঞাপন
‘ফেরেশতে’ ছবি–সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, দেশের সব সিনেপ্লেক্সে সিনেমাটি একযোগে মুক্তি পাবে। গত তিন বছর ধরে ‘ফেরেশতে’ নিয়ে দর্শক ও সংবাদকর্মীদের নিয়মিত প্রশ্ন শুনতে হতো জয়াকে, ‘কবে মুক্তি পাবে ছবিটি?’ মুক্তির তারিখ ঘোষণার পর এবার সেই অপেক্ষার অবসান ঘটতে যাচ্ছে।
বিজ্ঞাপন
সিনেমা মুক্তির আগে অন্য রকম লুকে দেখা দিলেন জয়। নতুন ছবি পোস্ট করে ভালোবাসার ইমোজি দিয়ে জয়া আহসান ফেসবুকে লিখেছেন, ‘ক্রিমসন অবসেশন’। ভক্ত–শুভাকাঙ্ক্ষীরা জয়ার নতুন ছবি নিয়ে মেতে ওঠেন। কেউ লিখেছেন, ‘অনেক দারুণ লাগছে আপনাকে। অসাধারণ, যা বলে শেষ করতে পারব না।’ আরেকজন লিখেছেন, ‘তোমার ছবিগুলো প্রাণবন্ত আর জীবন্ত, সেটা আমি ভালোবাসি—প্রতিটি ছবি যেন একেকটা গল্প বলে, যা আমাকে টেনে নেয় আর তোমার অভিজ্ঞতা ও সেই মুহূর্তগুলো জানতে ইচ্ছা করে, যেগুলো থেকে এই ছবি তৈরি হয়েছে। আমাদের সঙ্গে তোমার শিল্পকর্ম ভাগ করে নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ—এগুলো সত্যিই দিনের শুরুটা সুন্দর করে দেয়!’ইরানি নির্মাতা মুর্তজা অতাশ জমজম পরিচালিত ‘ফেরেশতে’ সমাজের প্রান্তিক মানুষের জীবনের গল্প। নির্মাতা রিয়েল লোকেশনে শুটিং করে সিনেমাটিকে বাস্তবসম্মত করার চেষ্টা করেছেন। এই কাজকে জয়া বলেছেন ‘ভীষণ চ্যালেঞ্জিং অভিজ্ঞতা’। তাঁর ভাষায়, ‘আমাদের দেশের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের ভেতরে যে সংগ্রামী ও সাহসী চরিত্র রয়েছে, তাদেরই একজনের ভূমিকায় আমি অভিনয় করেছি। পুরো টিমের সহযোগিতার কারণে কঠিন শুটিং সুষ্ঠুভাবে শেষ করা সম্ভব হয়েছে।’নতুন ছবি মুক্তির আগে জয়া আরেকটি সুখবর সবার সঙ্গে ভাগাভাগি করেছেন। সেখানে তিনি জানিয়েছেন, তৃতীয়বারের মতো বাংলাদেশে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) শুভেচ্ছাদূত হওয়ার খবর। জয়া ফেসবুকে খবরটি জানিয়ে লিখেছেন, ‘এটি আমার জন্য এক বিশাল সম্মান এবং দায়িত্বও বটে। কৃতজ্ঞতা জানাই এই আস্থার জন্য। ২০২২ সালে প্রথমবার এই যাত্রা শুরু করার পর থেকে আমি সব সময় চেষ্টা করেছি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো নিয়ে সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে। নতুন এই মেয়াদে, ২০২৭ সাল পর্যন্ত, আমি আরও দৃঢ়ভাবে কাজ করতে চাই দারিদ্র্য হ্রাস, জেন্ডার সমতা, জলবায়ু পরিবর্তনসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে। আমরা জানি, এসডিজি অর্জনের জন্য হাতে আছে মাত্র পাঁচ বছর। তাই এখনই সময় একসঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার। এটা শুধু আমার একার দায়িত্ব নয়, এটা আমাদের সবার যৌথ প্রতিশ্রুতি। আমি বিশ্বাস করি, আমরা চাইলে মিলেমিশে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর, ন্যায্য ও টেকসই সমাজ গড়ে তুলতে পারব।’