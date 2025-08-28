ঢালিউড

এস্টারে সেরা উদীয়মান পরিচালক বাংলাদেশের ইকবাল

বিনোদন প্রতিবেদকঢাকা
পুরস্কার হাতে ইকবাল হোসাইন চৌধুরী। ছবি: পরিচালকের সৌজন্যে

‘বলী: দ্য রেসলার’ সিনেমার জন্য এস্টার অ্যাওয়ার্ডে সেরা চিত্রনাট্যকার ও সেরা নবীন পরিচালকের মনোনয়ন পেয়েছিলেন ইকবাল হোসাইন চৌধুরী। মনোনয়ন ঘোষণার তিন দিন পর গতকাল জানা গেল চূড়ান্ত সুখবর। সিনেমাটির জন্য সেরা উদীয়মান নবীন নির্মাতার পুরস্কার পেয়েছেন এই বাংলাদেশি পরিচালক।

পুরস্কার আয়োজনে অংশ নিতে বর্তমানে ব্যাংককে রয়েছেন এই পরিচালক। পুরস্কারপ্রাপ্তির পর আয়োজন থেকে প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, ‘সারা বিশ্বের সামনের সারির চলচ্চিত্র গবেষকদের বিবেচনায় সেরা উদীয়মান পরিচালক হিসেবে পুরস্কার জেতাটা দারুণ আনন্দের। সেই সঙ্গে একটু ভয়েরও। সামনের কাজগুলো আরও কঠিন হবে। একটা সিনেমা বানিয়ে বসে থাকলেই চলবে না। উদীয়মানকে তো এগিয়ে যেতে হবে। এটাই সবচেয়ে কঠিন।’

পুরস্কার গ্রহন করেছেন ইকবাল। ছবি: পরিচালকের সৌজন্যে

মোট ১৪টি শাখায় পুরস্কার দেয় এস্টার অ্যাওয়ার্ড। সেরা চলচ্চিত্রের পুরস্কার পেয়েছে কান চলচ্চিত্র উৎসবে জুরি পুরস্কারজয়ী সিনেমা সাউন্ড অব ফলিং। দ্য সিড অব দ্য স্যাক্রেড ফিগ সিনেমার জন্য সেরা চিত্রনাট্যের পুরস্কার পেয়েছেন নির্বাসিত ইরানি নির্মাতা মোহাম্মদ রাসুলফ। সিনেমাটি গত বছর কান উৎসবের জুরি স্পেশাল পুরস্কার লাভ করে। একই সঙ্গে গত বছর অ-ইংরেজিভাষী সিনেমা হিসেবে অস্কার ও গোল্ডেন গ্লোবে মনোনয়ন পায়।

‘বলী’ সিনেমার পোস্টার

নতুন চালু হওয়া এস্টার অ্যাওয়ার্ডের মূল উদ্যোক্তা ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ফিল্ম, সায়েন্স অ্যান্ড আর্টস (আইআইএফএসএ)। এটি বিশ্বের প্রথম সারির গবেষক-শিক্ষাবিদ, নোবেলজয়ী সাহিত্যিক ও সিনেমাবোদ্ধাদের সংগঠন। নিউইয়র্কভিত্তিক সংস্থাটির ফেলোদের তালিকায় আছেন নোবেলজয়ী লেখক জে এম কুতসি, ওরহান পামুক, কাজুয়ো ইশিগুরোর মতো খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব। শিল্প, বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক মূল্যায়নের সম্মিলিত আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি হিসেবে বিজয়ীদের হাতে গতকাল তুলে দেওয়া হয় এ পুরস্কার।

২০২০-২১ অর্থবছরের সরকারি অনুদানের ছবি বলী। ছবিটির প্রযোজক পিপলু আর খান। সহপ্রযোজক সাইফুল আজিম ও গাউসুল আলম শাওন। ছবিতে সাগরপাড়ের এক খ্যাপাটে জেলের চরিত্র করেছেন নাসির উদ্দিন খান।

