‘বেশির ভাগ পুরুষের চেয়েও হীরা মেয়েদের ভালো বোঝে’

ঢাকা ছবির অভিনেত্রী নুসরাত ফারিয়া সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ সক্রিয়। ফটোশুট থেকে ঘুরে বেড়ানো, প্রায়ই ফেসবুক–ইনস্টাগ্রামে নানা ধরনের ছবি পোস্ট করেন। ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক অভিনেত্রী সম্পর্কে কিছু তথ্য—
বিনোদন ডেস্ক
গতকাল রাতে নিজের ফেসবুক পেজে নতুন বেশ কয়েকটি ছবি প্রকাশ করেছেন ফারিয়া। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে গতকাল রাতে নিজের ফেসবুক পেজে নতুন বেশ কয়েকটি ছবি প্রকাশ করেছেন ফারিয়া। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
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পোস্ট করা ছবিগুলো বেশ পছন্দ করেছেন তাঁর ভক্ত–অনুসারীরা। এ পর্যন্ত প্রতিক্রিয়া এসেছে প্রায় সাড়ে তিন হাজার। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে ছবিগুলো পোস্ট করে অভিনেত্রী ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘বেশির ভাগ পুরুষের চেয়েও হীরা মেয়েদের ভালো বোঝে।’ অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
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কাজের দিক থেকেও ব্যস্ত ফারিয়া, আজ থেকেই শুরু করেছেন নতুন ওয়েব ফিল্ম ‘লাপাত্তা’র শুটিং। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে মেহেদী হাসানের সিনেমাটির কেন্দ্রীয় নারী চরিত্রে দেখা যাবে তাঁকে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে আগামী দুর্গাপূজায় আইস্ক্রিনে মুক্তি পাবে সিনেমাটি। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে