স্বপ্নের চরিত্রে প্রান্তর

‘আন্তঃনগর’, ‘৮৪০’ থেকে ‘জিম্মি’—একের পর এক সিরিজ ও সিনেমায় অভিনয় করে দর্শকমহলে পরিচিতি পেয়েছেন তরুণ অভিনেতা প্রান্তর দস্তিদার। সিরিজের বাইরে চলচ্চিত্র ও টিভি নাটকেও দেখা গেছে তাঁকে। ক্যারিয়ারে মাত্র দুই বছরেই ক্রমেই পায়ের তলার মাটি শক্ত করছেন প্রান্তর; বৈচিত্র্যময় সব চরিত্রে মেলে ধরেছেন নিজেকে। তবে একটি চরিত্র করার স্বপ্ন ছিল তাঁর? কী সেই চরিত্র? গতকাল শুক্রবার প্রথম আলোর সঙ্গে আলাপকালে জানালেন, ৩০ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই কোনো বীর মুক্তিযোদ্ধার চরিত্রে অভিনয়ের স্বপ্ন ছিল তাঁর। স্বপ্নটা সত্যি হয়েছে। সরকারি অনুদানে নির্মিত জীবন আমার বোন সিনেমায় বীর মুক্তিযোদ্ধা ‘মুরাদ’–এর চরিত্রে অভিনয় করেছেন প্রান্তর দস্তিদার।
গতকাল প্রথম আলোকে প্রান্তর বলেন, ‘এটা সত্যিই আমার জন্য স্মরণীয় ঘটনা। উপন্যাসে চরিত্রটা আমার খুবই পছন্দের। চরিত্রটাকে কাজের সুযোগ পেয়ে আমি ভীষণ আনন্দিত।’ পুরান ঢাকাসহ বিভিন্ন এলাকায় ছবিটির দৃশ্যধারণ হয়েছে।
মাহমুদুল হকের উপন্যাস জীবন আমার বোন অবলম্বনে ছবিটি নির্মাণ করছেন নির্মাতা এনায়েত করিম। ৪ আগস্ট ছবিটির দৃশ্যধারণ শেষ হয়েছে। এতে খায়রুল বাসার, শার্লিন ফারজানা, আজাদ আবুল কালামসহ আরও অনেকে অভিনয় করেছেন। শিগগিরই ছবিটির পোস্টপ্রোডাকশনের কাজ শুরু হবে, এ বছরই ছবিটি মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে অনুদান পাওয়া ছবিটি প্রযোজনা করছেন মোহাম্মদ জাহিদুল করিম। এর মধ্যে আরও দুটি অনুদানের সিনেমায় কাজ করছেন প্রান্তর। তিনি জানান, এর মধ্যে সখী রঙ্গমালা চলচ্চিত্রে নোয়াখালীর এক জমিদারপুত্রের চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। চরিত্রটি একদম আলাদা।
ঔপন্যাসিক শাহীন আখতারের উপন্যাস সখী রঙ্গমালা অবলম্বনে ছবিটি নির্মাণ করেছেন নির্মাতা এন রাশেদ চৌধুরী। সিনেমার প্রথম ভাগের দৃশ্যধারণ হয়েছে; আগামী সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় ভাগের দৃশ্য ধারণ করা হবে। নির্মাতা জানান, আঠারো শতকের নোয়াখালীর জমিদার পরিবারের এক নারীর জীবন ও সংগ্রাম নিয়ে উপন্যাসের গল্প এগিয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে অনুদান পাওয়া ছবিটিতে ‘রঙ্গমালা’র চরিত্রে অভিনয় করছেন নাজিফা তুষি।
অনুদানের আরেক সিনেমা মস্ত বড়লোক–এও অভিনয় করেছেন প্রান্তর। তিনি গতকাল বলেন, ‘বড়লোক পরিবারে বেড়ে ওঠা এক তরুণের চরিত্রে কাজ করেছি।’ কথাসাহিত্যিক মঞ্জু সরকারের কিশোর উপন্যাস মস্ত বড়লোক অবলম্বনে সিনেমাটি বানাচ্ছেন নির্মাতা আঁকা রেজা গালিব। গত ফেব্রুয়ারিতে ছবিটির দৃশ্যধারণ শেষ করেছেন প্রান্তর। ছবিটি শিগগিরই মুক্তির পাওয়ার কথা রয়েছে। ২০২২-২৩ সালে অনুদানপ্রাপ্ত ছবিটির চিত্রনাট্য লিখেছেন বিপু পাল। ছবিতে প্রান্তরের পাশাপাশি অভিনয় করেছেন আকাশ হোসেন, এ কে আজাদ সেতু, সানজানা মেহরিন, শম্পা রেজা, সুব্রত ফারদিন, করভি মিজান, শিশুশিল্পী সুবাইতা প্রমুখ।
এর মধ্যে প্রান্তরের ওয়েব সিনেমা ফাইভ গো ওয়াইল্ড মুক্তি পেয়েছে। ছবিটি তরুণদের ভেতর সাড়া ফেলেছে। সিনেমা ও ওয়েব সিরিজের বাইরে টিভি নাটকেও নিয়মিত কাজ করছেন প্রান্তর। ঈদুল আজহায় বেশ কয়েকটি নাটকে অভিনয় করেছেন তিনি। এর মধ্যে কয়েকটি নাটক টিভিতে প্রচারিত হয়েছে এবং ইউটিউবে মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে।
ক্যামেরার পেছনে কাজ করতে চেয়েছিলেন প্রান্তর দস্তিদার। কিন্তু নিয়তি তাঁকে নিয়ে এসেছে অভিনয়ে। ২০২৩ সালের জুনে মুক্তিপ্রাপ্ত গৌতম কৈরীর আন্তঃনগর সিনেমা দিয়ে অভিনয়ে অভিষেক ঘটে তাঁর। নিকেতনে চা খেতে গিয়ে ঘটনাক্রমে ছবিটিতে কাজের সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। চা খেতে গিয়ে নির্মাতা গৌতম কৈরীর এক সহকারীর নজরে আসেন তিনি। প্রান্তরের ছবি তুলে পাঠিয়ে দেন নির্মাতা। ছবিটি নির্মাতার পছন্দ হয়। পরে সিনেমায় ডাক পান তিনি।