খো চাং দ্বীপে হলুদকন্যা মিম, রইল নতুন ছবি

ঢাকাই ছবির অভিনেত্রী বিদ্যা সিনহা মিম রয়েছেন থাইল্যান্ডে। পর্যটকদের পছন্দের দেশটি থেকে নিয়মিতই ছবি পোস্ট করছেন ভক্তদের জন্য। ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক মিম সম্পর্কে কিছু তথ্য—
আজ দুপুরে ভক্তদের জন্য একগুচ্ছ ছবি পোস্ট করেছেন মিমি। সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন ভালোবাসার ইমোজি। ক্যাপশনে সেটিও জানিয়েছেন মিমি। ছবিগুলোতে মিমকে দেখা যাচ্ছে হলুদ পোশাকে।
ছবিগুলোতে তাঁকে দেখা গেছে খোশমেজাজে ছুটি উপভোগ করতে। তাঁর নতুন ছবিগুলো পছন্দ করেছেন ভক্ত–অনুসারীরা। মন্তব্যের ঘরে অনেকেই তাঁকে শুভকামানা জানিয়েছেন।
মিম ঘুরতে ভালোবাসেন। ঈদের ছুটিতে তিনি পোস্ট করেছিলেন শ্রীলঙ্কায় ছুটি কাটানোর ছবি।
অনেক দিন ধরেই অভিনয় থেকে দূরে মিম। সবশেষ তাঁকে দেখা গেছে হইচইয়ের ওয়েব সিরিজ 'মিশন হান্টডাউন'–এ। ২০২২ সালে রায়হান রাফীর 'পরাণ' দিয়ে ব্যাপক আলোচিত হন মিম। এর পর থেকে সেভাবে আলোচিত কাজে পাওয়া যায়নি তাঁকে। মিম অভিনীত একটি সিনেমা 'দিগন্তে ফুলের আগুন' আছে মুক্তির অপেক্ষায়।