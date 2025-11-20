নির্মাতা শেখ নজরুল ইসলাম
৪৮ ঘণ্টার পর্যবেক্ষণে ‘চাঁদের আলো’ কারিগর

গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি আছেন নির্মাতা শেখ নজরুল ইসলাম। হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন তিনি। এ নির্মাতাকে দেখতে গিয়েছিলেন তাঁর পরিচালিত ‘চাঁদের আলো’ সিনেমার চিত্রনায়িকা রুমানা ইসলাম মুক্তি। ফেসবুক পোস্টে এ অভিনেত্রী জানিয়েছেন, জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে আছেন এ নির্মাতা।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে শেখ নজরুল ইসলামকে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলেন মুক্তি। সেখান থেকে একটি ছবি ফেসবুকে পোস্ট করে মুক্তি লিখেছেন, ‘আমি হাসপাতালেই আছি। জনপ্রিয় পরিচালক শেখ নজরুল ইসলাম মামার শারীরিক অবস্থা ভালো না, ডাক্তার ৪৮ ঘণ্টার সময় দিয়েছে। এর মধ্যে আল্লাহ যদি মামাকে ফিরিয়ে দেন, তাহলে আমাদের মাঝে মামা ফিরে আসবেন ইনশা আল্লাহ। ওনার পরিবার সবার কাছে দোয়া প্রার্থনা করেছেন।’

অভিনেত্রীর সঙ্গে ছিলেন ‘চাঁদের আলো’ সিনেমার আরেক অভিনেতা নাজমুল খান এবং চাঁদের আলো সিনেমার সহকারী পরিচালক গাজি মাহাবুব।
দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ শেখ নজরুল ইসলাম। সম্প্রতি মাইল্ড স্ট্রোক করলে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে এই পরিচালকের শারীরিক অবস্থা সংকটাপন্ন।
শেখ নজরুল ইসলাম একই সঙ্গে ছিলেন নির্মাতা, কাহিনিকার, সংলাপ ও চিত্রনাট্যকার, গীতিকার এবং অভিনেতা। খান আতাউর রহমান ও জহির রায়হানের সহকারী পরিচালক হিসেবে চলচ্চিত্রে পথচলা শুরু তাঁর।

পরে একক নির্মাতা হিসেবে তিনি নির্মাণ করেন ‘চাবুক’, ‘চাঁদ’, ‘এতিম’, ‘নাগিন’, ‘মাসুম’, ‘ঈদ মোবারক’, ‘আশা’, ‘পরিবর্তন’, ‘নতুন পৃথিবী’, ‘দিদার’, ‘সালমা’, ‘বউ–শাশুড়ি’, ‘কসম’, ‘বিধাতা’, ‘স্ত্রীর পাওনা’, ‘চাঁদের আলো’, ‘চাঁদের হাসি’, ‘চক্রান্ত’, ‘সিংহ পুরুষ’, ‘সব খতম’, ‘দমন’, ‘জোছনার প্রেম’, ‘মা বড় না বউ বড়’ প্রভৃতি।

