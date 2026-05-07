অনন্ত জলিল। ছবি: সংগৃহীত
ঢালিউড

অনন্ত জলিলের নামে ভুয়া অ্যাপ ও ভিডিওর হুঁশিয়ারি

বিনোদন প্রতিবেদকঢাকা

নিজের নাম ব্যবহার করে ভুয়া অ্যাপ, ওয়েবসাইট ও এআই প্রযুক্তিতে তৈরি ভিডিও ছড়ানোর অভিযোগ তুলেছেন চিত্রনায়ক অনন্ত জলিল। গতকাল বুধবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ বিষয়ে সতর্কবার্তা দেন।

‘দিন: দ্য ডে’ ছবির দৃশ্যে অনন্ত জলিল

ফেসবুক পোস্টে অনন্ত জলিল জানান, কিছু অসাধু ব্যক্তি বা চক্র তাঁর নাম ব্যবহার করে বিশেষ করে ক্যাসিনো ও জুয়াসংক্রান্ত ফেক অ্যাপ ও ওয়েবসাইট প্রচার করছে। পাশাপাশি এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে তাঁর নামে ভুয়া ভিডিও তৈরি করে সামাজিক যোগযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বলেও দাবি করেন তিনি।

পোস্টে অনন্ত জলিল স্পষ্টভাবে বলেন, এসব অ্যাপ, ওয়েবসাইট কিংবা ভিডিওর সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি সবাইকে এসব ভুয়া প্রচারণা থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানান।

একই সঙ্গে ভক্তদের উদ্দেশে তিনি অনুরোধ করেন, যেন তাঁরা শুধু তাঁর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ, ইনস্টাগ্রাম ও ইউটিউব চ্যানেল অনুসরণ করেন এবং অন্য কোথাও তাঁর নাম ব্যবহার করে প্রকাশিত পোস্ট বা ভিডিও দেখে বিভ্রান্ত না হন।

