‘আমি বিমানের টিকিটের জন্য বিয়ে করিনি’

অভিনয়ের সূত্রেই শাওন ও টয়ার পরিচয়। পরিচয় থেকে বন্ধুত্ব। পরে একসময় তাঁরা বুঝতে পারেন তাঁদের বোঝাপড়া ভালো। বিয়েও করে ফেলেন এই তারকা জুটি। সম্প্রতি দাম্পত্য জীবনের নানা ঘটনা নিয়ে কথা বলেছেন তাঁরা। সেখানে একপর্যায়ের টয়া বলেন, ‘আমি বিমানের টিকিটের জন্য বিয়ে করিনি।’
শাওনের পরিচয় অভিনয়শিল্পী হলেও বেশির ভাগ সময় দেশের বাইরে থাকেন। কারণ, তাঁর আরেক পরিচয় তিনি বিমানের কেবিন ক্রু হিসেবে কাজ করেন। মাসে ২০ দিন দেশের বাইরে থাকেন। এসব নিয়ে বিয়ের আগেই তাঁদের কথাবার্তা হয়েছে।
শাওন বলেন, ‘৬ মাসের সম্পর্কের মধ্যে সে (টয়া) জেনেছে আমি কোন কোন দেশে যেতে হয়। কত দিন থাকতে হয়। যাওয়ার প্রক্রিয়া কী। গেলে কোথায় থাকি। ফ্রি কোনো টিকিট পাই কি না। পাইলে বছরে কতটা ফ্রি টিকিট পাই। আমি তাকে সবই বুঝিয়ে বলি। এ ছাড়া আমরা ডিসকাউন্টে টিকিট পাই। সেই টিকিট নিয়েই টয়া একদিন জানতে চায় টিকিট পেলে কারা যেতে পারেন।’
শাওন কথাগুলো বলার সময় তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকেন টয়া। তিনি কথার মাঝে জানান, আগ্রহ থেকেই এসব জানতে চেয়েছিলেন। এবার কারা যেতে পারে সেই প্রশ্নের উত্তরে শাওন বলতে থাকেন, ‘ফ্রি টিকিট পেলে মা, বাবা, সন্তান ও স্ত্রী যেতে পারে। স্ত্রী বলার পরে ওর চোখটা বড় হয়ে গেছে। তখনই আমি বুঝছি এই মেয়ে বিয়ের জন্য ইয়েস বলবে।’ তখন পাল্টা টয়া বলেন, ‘আমি বিমানের ফ্রি টিকিটের জন্য বিয়ে করি নাই।’
এ সময় টয়া জানান, তিনি ঘুরতে খুবই পছন্দ করেন। তাঁর ইচ্ছা ঘুরে বেড়ানো। তিনি মনে করতেন, স্বামী বছরের বেশি ভাগ সময় বিমানেই থাকলে, ঘোরাঘুরির জন্য স্ত্রী হিসেবে তাঁর কাছে মনে হবে বাড়তি পাওয়া।
‘আমি যখন দেখলাম সে কখনো, কখনো ৪–৫ দিনে টানা বাইরে থাকে। সেই সময়টা বা বিভিন্ন সময় তারা চাইলে স্ত্রীদের নিয়ে ঘুরতে পারে। আমি ঘুরতে পছন্দ করি। তখন মনে হলো এই ছেলেটার সঙ্গে ঘোরাঘুরি তো সহজ। লাইফটাও সহজ হয়ে যাবে। ও কোথাও গেলে আমিও ওর পিছু পিছু কোথাও চলে যাব। এটা যে ফ্রি টিকিটের জন্য, তেমনটা নয়। কারণ, বিয়ের ৫ বছরেও এখনো কোনো ফ্রি টিকিট পাইনি।’ কথাগুলো বলেই হাসতে থাকেন টয়া। পাশে হাসছিলেন শাওন।
এ সময় টয়া এটাও বলেন, ‘বিয়ের পর স্বামীর উদ্যোগে বাইরে যাওয়াই হয় নাই। বলা ভালো সে আমাকে নিয়ে গেছে ঘুরতে এমনটা হয় নাই। বরং আমিই পরিকল্পনা করে তাকে নিয়ে গেছি ঘুরতে।’ সম্প্রতি পরিচালক আশফাক নিপুণের সঞ্চালনায় একটি অনুষ্ঠানে কথাগুলো বলেন দুই অভিনয়শিল্পী। ২০২০ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি তাঁরা বিয়ে করেন।