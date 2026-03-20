ভালোবাসা থেকে কাছে পাওয়ার আকুতি, এল ‘দম’–এর প্রথম গান

এল ঈদের মুক্তির অপেক্ষায় থাকা ‘দম’ সিনেমার প্রথম গান ‘কোথায় পাব তাহারে’। আজ সন্ধ্যায় চরকি, এসভিএফ ও আলফা আই স্টুডিওজের ইউটিউব ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পেয়েছে গানটি। রেদওয়ান রনি পরিচালিত সিনেমাটির গানটিতে উঠে এসেছে ভালোবাসা ও প্রিয়জনকে কাছে পাওয়ার আকুতি।
‘তারে না দেখিলে মোর দম যায়/ শুধু বারে বারে খুঁজি তার চোখ আহারে’—এমন কথার গানটি গেয়েছেন ইমরান ও পারশা। গানটির কথা ও সুর এই সময়ের তরুণ গায়িকা পারশার। গানটিতে পর্দায় দেখা গেছে আফরাশ নিশো ও পূজা চেরীকে।গানটিতে পর্দায় যেমন দেখা গেছে গ্রামবাংলার পরিচিত দৃশ্য—শর্ষেখেত, মেলা; তেমনি এসেছে বিদেশের মরুভূমিসহ প্রতিকূল পরিবেশ।
এর আগে মুক্তি পাওয়া ‘দম’–এর ট্রেলারে দেখা গেছে সিনেমাটির বিভিন্ন ঝলক। ট্রেলারটি শুরু হয় ছবির প্রধান অভিনেতা আফরান নিশোর ভয়েস ওভার দিয়ে, গল্প এগিয়ে চলে বাংলাদেশ থেকে বিদেশে প্রতিকূল পরিবেশে।
নির্মাতা রেদওয়ান রনির তৃতীয় চলচ্চিত্র ‘দম’ নির্মিত হয়েছে একটি সত্য ঘটনার অনুপ্রেরণায়। এসভিএফ আলফা-আই এন্টারটেইনমেন্ট লিমিটেড এবং চরকি প্রযোজিত আফরান নিশো, পূজা চেরী, চঞ্চল চৌধুরী, ডলি জহুর অভিনীত সিনেমাটির চিত্রনাট্য লিখেছেন রেদওয়ান রনি, রবিউল আলম রবি, সৈয়দ আহমেদ শাওকী, আল-আমিন হাসান নির্ঝর, মো. সাইফুল্লাহ রিয়াদ।
আগামীকাল পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে সিনেমাটি।