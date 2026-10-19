শারদ সাজে মিম, পূজা, নিশি

বাঙালি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা। পূজার মধ্যে শারদ সাজে তোলা ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করেছেন অভিনয়শিল্পী বিদ্যা সিনহা মিম, পূজা চেরী, নৃত্যশিল্পী পূজা সেনগুপ্ত ও উপস্থাপক ইন্দ্রাণী নিশি।
বিনোদন ডেস্ক
অভিনেত্রী বিদ্যা সিনহা মিমকে দুর্গাপূজার সোনালি কাজের লাল শাড়িতে দেখা গেল।
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ছবি পোস্ট করে মিম লিখেছেন, ‘সবাইকে শারদীয় শুভেচ্ছা।’
ছবিটি ফেসবুকে পোস্ট করেছেন অভিনেত্রী পূজা চেরীনৃত্যশিল্পী পূজা সেনগুপ্ত লিখেছেন, ‘আজ সপ্তমীর দ্বিতীয় দিনে পরলাম আগুন লাল রঙের শাড়ি।’ছবিটি পোস্ট করে উপস্থাপক ইন্দ্রাণী নিশি লিখেছেন, ‘পূজায় ছোটবেলায় একাধিক পোশাক উপহার পেলেও মনজুড়ে কোনো একটা নিয়েই প্ল্যান চলতে থাকত। কবে পরব, কীভাবে স্টাইল করব, সাজটা কেমন হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই শাড়িটা আমার এবারের পূজার তেমন একটা পোশাক, যা নিয়ে জল্পনা পরিকল্পনার অন্ত ছিল না।’