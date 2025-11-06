এলাকার নামেই সিনেমা—আবেগে ভাসলেন পাইকগাছার মানুষ

খুলনার পাইকগাছা উপজেলার দেলুটি ইউনিয়নের দারুণ মল্লিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে সিনেমা ‘দেলুপি’র জমজমাট প্রিমিয়ার প্রদর্শনী। বুধবার বিকেলে শুরু হওয়া এই আয়োজনে স্কুলমাঠ যেন পরিণত হয় এক উৎসবে।
বুধবার প্রিমিয়ার হলেও সিনেমা হলে ‘দেলুপি’ মুক্তি পাচ্ছে আগামীকাল শুক্রবার। সারা দেশে মুক্তি পাবে ১৪ নভেম্বর। প্রিমিয়ার প্রদর্শনী ঘিরে স্থানীয় মানুষের আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো। বিকেল থেকেই মাঠে ভিড় করেন শত শত দর্শক। অনেকের হাতে সিনেমার পোস্টার, কেউ–বা পরিবার–বন্ধুদের সঙ্গে অপেক্ষায় পর্দা ওঠার। চারপাশে তখন উৎসবের আবহ, আনন্দের কোলাহল। সিনেমা শেষে দর্শকদের চোখেমুখে ছিল উচ্ছ্বাস। নিজেদের জীবনের গল্প বড় পর্দায় দেখে অনেকে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন।
দেলুটি গ্রামের বাসিন্দা শামীমা আক্তার বলেন, ‘আমাদের এলাকার নামেই সিনেমা—এটা ভাবতেই গর্ব লাগে। গল্পটা এত বাস্তব, যেন আমাদের জীবনেরই কথা বলা হয়েছে।’ স্থানীয় ৫ নম্বর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য বদিয়ার রহমান বলেন, ‘ভাঙন ছিল আমাদের জীবনের অংশ। সেই কষ্টই এ সিনেমায় উঠে এসেছে। “দেলুপি” শুধু আমাদের গল্প নয়, অন্য উপকূলের অনেক মানুষের গল্পও বটে। আশা করি এই সিনেমা আমাদের দুর্দশার কথা আরও দূরে পৌঁছে দেবে।’
পরিচালক মোহাম্মদ তাওকীর ইসলাম বলেন, ‘এই অঞ্চলের মানুষের জীবন, সম্পর্ক আর বাস্তবতা থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই “দেলুপি” তৈরি। যদিও গল্পটি কাল্পনিক, কিন্তু এর আবেগ বাস্তব। স্থানীয় মানুষদের পাশে পেয়ে আমি অনুপ্রাণিত। স্থানীয় লোকজনের ভালোবাসা ও উপস্থিতিই আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।’
প্রিমিয়ার প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সাংস্কৃতিক কর্মী, সাংবাদিক ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। সবাই সিনেমাটিকে নতুন প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক হিসেবে দেখেছেন।
‘দেলুপি’ সিনেমার মধ্য দিয়ে বড় পর্দায় অভিষেক ঘটল তরুণ পরিচালক তাওকীর ইসলামের। তাঁর কাজে সব সময় থাকে আঞ্চলিতার ছোঁয়া। এর আগে তিনি ২০২২ সালে রাজশাহীকে কেন্দ্র করে নির্মাণ করেছিলেন ওটিটি প্ল্যাটফর্মের জন্য শাটিকাপ, যা সমালোচক ও দর্শক উভয়ের প্রশংসা পায়। ২০২৪ সালে তাঁর নির্মিত ‘সিনপাট’ও আলোচনায় আসে।
সিনেমাটি প্রযোজনা করেছে ফুটপ্রিন্ট ফিল্ম প্রোডাকশন।