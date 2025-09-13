ববি। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
ববি। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
ঢালিউড

দেশে ফিরে সুইমিংপুলে ববি, রইল ৮টি ছবি

গত বছরের ঈদে রাশিদ পলাশের ‘ময়ূরাক্ষী’ সিনেমায় সবশেষ বড় পর্দায় দেখা গেছে ঢাকাই ছবির অভিনেত্রী ববিকে। এর পর থেকেই তাঁর নতুন সিনেমা মুক্তি পায়নি। ববি এখন কোথায়? কী করছেন? ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক বিস্তারিত—

বিনোদন ডেস্ক
দীর্ঘদিন অস্ট্রেলিয়ায় ছিলেন ববি। সেখানে ঘুরে বেড়ানোর ছবি নিয়মিত পোস্ট করেছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
Also read:সমুদ্রকন্যা ববি, রইল ১০টি ছবি
অস্ট্রেলিয়ায় ঘুরে বেড়ানোর ছবিগুলো বেশ আলোচিত হয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
জুনে অস্ট্রেলিয়া গিয়েছিলেন ববি, ফিরেছেন চলতি মাসের ৩ তারিখ। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
ববির আত্মীয়স্বজন অনেকেই থাকেন অস্ট্রেলিয়ায়। গণমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানান, এবারের সফর দারুণ উপভোগ্য হয়েছে। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
দেশে ফিরেই নতুন ছবি পোস্ট করেছেন ববি। নতুন পোস্ট করা ছবিতে তাঁকে দেখা যাচ্ছে সুইমিংপুলে। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
ববির নতুন ছবিগুলোও বেশ পছন্দ করেছেন ভক্ত–অনুসারীরা। এখন পর্যন্ত প্রতিক্রিয়া এসেছে ১৭ হাজারের বেশি। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
ববি অভিনীত ‘বেঈমান’ ও ‘বউ’ সিনেমা দুটি আছে মুক্তির অপেক্ষায়। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
এ ছাড়া চলতি মাসেই তিনি শুরু করবেন বদিউল আলমের ‘তছনছ’ সিনেমার কাজ। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
আরও পড়ুন