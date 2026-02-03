সমুদ্রে তটিনী, ডেনিমে মিম

বিদ্যা সিনহা মিম ও তানজিম সাইয়ারা তটিনী সময়ের আলোচিত দুই অভিনয়শিল্পী। দুজনেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সরব। ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক কিছু তথ্য—
ডেনিমে নতুন কয়েকটি ছবি শেয়ার করেছেন মিম। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘ডেনিম যা করার কথা তাই করছে।’ অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে মিমের নতুন ছবিগুলো সাড়া ফেলেছে। এ পর্যন্ত প্রতিক্রিয়া এসেছে প্রায় তিন হাজার। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
ছবিগুলোতে মিমকে দেখা গেছে খোশমেজাজে। তাঁর ভক্ত–অনুসারীরাও প্রশংসা করেছেন এসব ছবির। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকেএদিকে সমুদ্রের পাড়ে সূর্যায়ের একগুচ্ছ ছবি পোস্ট করেছেন তটিনী। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
এসব ছবিতে তটিনীকে নানা ভঙ্গিতে দেখা যাচ্ছে সমুদ্রের সৌন্দর্য উপভোগ করতে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
