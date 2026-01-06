শবনম বুবলী
শবনম বুবলী
ঢালিউড

নায়কবিহীন সিনেমায় বুবলী, কবে আসবে রাফীর ‘প্রেশার কুকার’

বিনোদন প্রতিবেদকঢাকা

কয় দিন আগেই শবনম বুবলী শুটিং করেছেন রাশেদা আক্তার পরিচালিত ‘শাপলা শালুক’ সিনেমার। এই ছবিতে বুবলী অভিনয় করেছেন সজলের বিপরীতে। ছবিটির কিছু অংশের কাজ এখনো বাকি থাকলেও এর মধ্যেই নতুন সিনেমার শুটিং শুরু করছেন তিনি। আজ সোমবার থেকে বুবলী শুরু করছেন রায়হান রাফী পরিচালিত নতুন সিনেমা ‘প্রেশার কুকার’-এর শুটিং। এই ছবির মাধ্যমে প্রায় তিন বছর পর আবারও রায়হান রাফীর সঙ্গে কাজ করছেন বুবলী।

Also read:৪০ দফা ওয়ানটেকে বুবলী–আদরের ‘আধাখানা চাঁদ’
শবনম বুবলী

এর আগে বুবলী ও রায়হান রাফী একসঙ্গে কাজ করেছিলেন চরকি প্রযোজিত সিনেমা ‘৭ নাম্বার ফ্লোর’-এ। সেই ছবিতে বুবলীর অভিনয় ও চরিত্র নির্বাচন দর্শক ও সমালোচকদের নজর কাড়ে। বিরতির পর আবার এই জুটির একসঙ্গে কাজ করা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। নতুন ছবি প্রসঙ্গে বুবলী নিজেও বেশ আশাবাদী। চরিত্র ও গল্পের প্রতি নিজের আগ্রহের কথা জানিয়ে তিনি বলেন, ‘গল্পটা আমার কাছে দারুণ লেগেছে। চরিত্রটাও খুব ইন্টারেস্টিং। মনে হয়েছে, এখানে নতুন কিছু করার সুযোগ আছে, এই জায়গাটা আমাকে সবচেয়ে বেশি টেনেছে।’

শবনম বুবলী ও রায়হান রাফি

জানা গেছে, কয়েক দিন আগেই ‘প্রেশার কুকার’ সিনেমার শুটিং শুরু হলেও বুবলী আজ থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে শুটিংয়ে অংশ নিচ্ছেন। শিডিউল অনুযায়ী, টানা কয়েক দিন কাজ করবেন। এরপর কয়েক দিনের বিরতি দিয়ে দ্বিতীয় লটে পুরো শুটিং শেষ করবেন।

Also read:বুবলী-আদরকে নিয়ে জাহিদ হোসেনের ‘ঢাকাইয়া দেবদাস’

পরিচালক ও প্রযোজনাপ্রতিষ্ঠান সূত্রে জানা গেছে, এই সিনেমার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, এতে প্রচলিত অর্থে কোনো নায়ক নেই। পুরো গল্প আবর্তিত হবে নারী চরিত্রদের ঘিরে। ঢালিউডে যেখানে এখনো নায়কনির্ভর গল্পই বেশি দেখা যায়, সেখানে এমন নারীকেন্দ্রিক চলচ্চিত্র আলাদা গুরুত্ব পাচ্ছে। বুবলীর পাশাপাশি এই সিনেমায় আরও অভিনয় করছেন নাজিফা তুষি ও মারিয়া শান্ত। তিনটি নারী চরিত্রের ভিন্ন ভিন্ন জার্নি, দ্বন্দ্ব ও বাস্তবতার চাপ থেকেই তৈরি হবে ছবির নাটকীয়তা—এমনটাই জানা গেছে।
যদিও সিনেমাটি নারীকেন্দ্রিক, তবে একটি গুরুত্বপূর্ণ পুরুষ চরিত্র থাকছে। সেই চরিত্রে জাহিদ হাসান অথবা চঞ্চল চৌধুরী অভিনয় করতে পারেন—এমন গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। তবে এ বিষয়ে পরিচালক রায়হান রাফী কিংবা প্রযোজনাপ্রতিষ্ঠান এখনই কিছু বলতে চাইছে না। রহস্যটা আপাতত বজায় রাখতেই আগ্রহী তাঁরা।

শবনম বুবলী

ইমপ্রেস টেলিফিল্ম প্রযোজিত ‘প্রেশার কুকার’ মুক্তি পাবে আসন্ন পবিত্র ঈদুল ফিতরে। এটি শুধু একটি সিনেমার মুক্তিই নয়; বরং ইমপ্রেস টেলিফিল্মের জন্যও বিশেষ উপলক্ষ। কারণ, দীর্ঘ ২১ বছর পর ঈদ উৎসবে সিনেমা নিয়ে ফিরছে প্রতিষ্ঠানটি। ২০০৪ সালে তারা সর্বশেষ ঈদে প্রেক্ষাগৃহে এনেছিল চলচ্চিত্র ‘কখনো মেঘ কখনো বৃষ্টি’।

এবার ঈদে শুধু ‘প্রেশার কুকার’ দিয়ে নয়, বুবলীর উপস্থিতি থাকছে দুটি সিনেমায়। ‘প্রেশার কুকার’-এর পাশাপাশি মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে তাঁর অভিনীত আরেকটি সিনেমা ‘পিনিক’। জাহিদ জুয়েল পরিচালিত ছবিটিতে বুবলীর বিপরীতে অভিনয় করেছেন আদর আজাদ।

আরও পড়ুন