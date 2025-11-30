পরিচালকের উপহারের ফোন ছিনতাই, বিপাকে নায়িকা

জাতীয় ব্যাডমিন্টন দলের সদস্য ছিলেন রাজ রিপা। খুলনা বিভাগে চ্যাম্পিয়নও হয়েছিলেন। ব্যাডমিন্টনকে বিদায় জানিয়ে চলচ্চিত্রে ক্যারিয়ার গড়েছেন তিনি। ‘দহন’ সিনেমায় একটি ছোট চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। ২০২১ সালের শেষ দিকে ইফতেখার চৌধুরী পরিচালিত ‘মুক্তি’ ছবির শুটিং করেন তিনি। ছবির শুটিংয়ে নায়িকার অভিনয়ে খুশি হয়ে পরিচালক ইফতেখার চৌধুরী একটি ফোন সেট উপহার দেন। ফোন সেটটি রাজ রিপার কাছে আর নেই। গত শুক্রবার রাত আটটার দিকে ঢাকার বাংলামোটর এলাকা থেকে ছিনতাই হয়ে গেছে। এতে ভীষণ মন খারাপ নায়িকার। শুধু তা–ই নয়, ফোন সেটটি হারিয়ে বিপাকে পড়েছেন তিনি।
আজ রোববার সন্ধ্যায় রিপার সঙ্গে কথা হয় প্রথম আলোর। জানান, ফোন সেট হারানোর পর ঢাকার হাতিরঝিল থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেছেন। তিনি আশা করছেন, হারানো ফোনটি হয়তো পাবেন।
তিনি বলেন, ‘এই ফোন আমার কাছে শুধু ফোন সেট নয়, আমার কাছে এটি খুব আবেগের একটি ব্যাপার। কারণ, মুক্তি সিনেমার অ্যাকশন–দৃশ্যে স্টান্ট ব্যবহার না করেই আমি অংশ নেই। তখন আমার পারফর্ম্যান্সে খুব খুশি হন পরিচালক ইফতেখার চৌধুরী। খুশি হয়ে আমাকে ফোন সেটটি উপহার দেন। এরপর আমার আরও কয়েকটি ফোন সেট ব্যবহারের সুযোগ তৈরি হয়, কিন্তু আমি উপহারের সেই ফোন সেটটি ব্যবহার করতাম। এটি হারানোর পর আমার ভীষণ মন খারাপ। এই ফোনের সঙ্গে আমার অনেক স্মৃতি জড়িত।’
রাজ রিপা বলেন, ‘আমি একটি অনুষ্ঠানে অংশ নিতে বনানী থেকে পূর্বাণী হোটেলে যাচ্ছিলাম। সেদিন আমার গাড়ির এসি হঠাৎ কাজ করছিল না, তাই গাড়ির জানালা সামান্য খোলা রেখেছিলাম। মোবাইলে কথা বলার সময় ছিনতাইকারী সেকেন্ডের মধ্যে ফোনটি নিয়ে দৌঁড় দেয়। চিৎকার করলেও ছিনতাইকারীকে ধরার মতো কেউ ছিল না।’
মডেল ও চিত্রনায়িকা রাজ রিপাকে সর্বশেষ ‘ময়না’ ছবিতে দেখা গেছে। এরপর নতুন একাধিক ছবিতে তাঁর অভিনয়ের কথাবার্তা শোনা গেলেও কোনোটিই এখন পর্যন্ত নিশ্চিত নয়।