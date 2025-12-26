ঢালিউড

সেদিন তারেক রহমানের সঙ্গে কী কথা হয়েছিল নায়ক মান্নার

নায়ক মান্না ও তারেক রহমান। ছবি: ফেসবুক থেকে
গতকাল বৃহস্পতিবার দেশে ফিরেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ঢাকায় বিমানবন্দরে নামার সঙ্গে সঙ্গে দলীয় নেতা–কর্মীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন তারেক রহমান। সেসব কুশল বিনিময়ের ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হচ্ছে। সেই ছবির পাশাপাশি তারেক রহমানের সঙ্গে কুশল বিনিময় করছেন চিত্রনায়ক মান্না, তেমন একটি ছবি ভাইরাল হয়েছে। সে ছবিটি নিয়ে যা জানালেন প্রয়াত নায়কের স্ত্রী শেলী মান্না।

ছবিটিতে দেখা যায়, তারেক রহমান হাসিমুখে তাকিয়ে আছেন মান্নার দিকে। নায়ক মান্নাও হাসিমুখে তারেক রহমানের সঙ্গে কথা বলছেন। একই সঙ্গে তাঁরা হাত বাড়িয়ে কুশল বিনিময় করছেন। সে ছবিটিই এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল। ছবিটি নিয়ে জানা যায়, সেদিন বেশ কিছু সময় তারেক রহমানের সঙ্গে কুশল বিনিময় ও কথা হয় ঢালিউডের সেই সময়ের আলোচিত নায়ক মান্নার।

নায়ক মান্নার স্ত্রী শেলী মান্না প্রথম আলোকে বলেন, ‘এ ছবিটি দীর্ঘদিন আগের। ছবিটি আমাদের কাছেও রয়েছে। ছবিটি দেখছি হঠাৎ ফেসবুকে ঘুরছে। সেদিন আসলে মান্নার সঙ্গে তারেক রহমানের হঠাৎ দেখা হয়। মান্নার মুখে যত দূর শুনেছিলাম, তাঁর অভিনয়ের জন্য প্রশংসা করেছিলেন। মূলত অভিনয়, দেশ—এসব নিয়েই কথা হয়েছিল। তারকাদের রাজনীতিতে এসে দেশের সেবা নিয়েও কথা হয়েছিল।’

ছবিটি কত সালের, সেই তথ্য সম্পর্কে শেলী জানান, এটি ২০০২ সাল–পরবর্তী সময়ে হবে। সেই সময় বিএনপি ক্ষমতায় ছিল। তিনি আরও জানান, ছবিটি পয়লা বৈশাখের একটি অনুষ্ঠানের। সেদিন রমনার বটমূলে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন মান্না। সেখানেই তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা।

শেলী বলেন, ‘যত দূর মনে পড়ছে, মান্না তো সেভাবে রাজনীতি করতেন না। অভিনয় নিয়েই থাকতেন। হঠাৎ দেখা। মান্না অতিথি হয়ে গিয়েছিলেন। সেই সময়ে তারেক রহমান মান্নার সঙ্গে বেশ আন্তরিকভাবে কথা বলেছিলেন। মূলত সিনেমা ও রাজনীতি নিয়েই কথা হয়। আমার পরিবার রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হলেও এগুলো নিয়ে আমাদের আগ্রহ ছিল না। আমিও সরকারি চাকরি করতাম। এতটুকু জানি, মান্না তারেক রহমানের প্রশংসা করেছিলেন।’

১৯৬৪ সালে টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে জন্মগ্রহণ করেন মান্না। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করার পরই ১৯৮৪ সালে তিনি ‘নতুন মুখের সন্ধানে’ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে চলচ্চিত্রে আসেন। এরপর আজহারুল ইসলাম খানের ‘তওবা’ ছবিতে অভিনয় করেন। পরে কাজী হায়াৎ–এর পরিচয় হয়। কাজী হায়াৎ–এর সঙ্গে একের পর এক চলচ্চিত্রে অভিনয় করে নিজেকে সেরা নায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। আসলাম তালুকদার মান্না থেকে হয়ে ওঠেন নায়ক মান্না। তিনি ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ সালে মাত্র ৪৩ বছর বয়সে প্রয়াত হন।

