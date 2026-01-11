‘উৎসব’ সিনেমার পোস্টার থেকে। প্রযোজনা সংস্থার সৌজন্যে
‘উৎসব’ সিনেমার পোস্টার থেকে। প্রযোজনা সংস্থার সৌজন্যে
ঢালিউড

উৎসবে আজ ‘উৎসব’, আরও দেখানো হবে যেসব সিনেমা

বিনোদন প্রতিবেদকঢাকা

গতকাল শনিবার থেকে শুরু হয়েছে ২৪তম ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। বিকেল চারটায় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মূল মিলনায়তনে উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।
আয়োজনে আমন্ত্রিত অতিথিদের বক্তব্যের পর শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পরে বিকেল সাড়ে পাঁচটার পর উৎসবের উদ্বোধনী সিনেমা হিসেবে প্রদর্শিত হয় চীনা নির্মাতা চেন শিয়াংয়ের ‘দ্য জার্নি টু নো এন্ড’। পরবর্তী সময়ে উৎসবে বাংলাদেশ প্যানোরমা শাখায় প্রদর্শিত হয় তানিম নূরের সিনেমা ‘উৎসব’।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের পর্দা উঠল

আজ উৎসবের দ্বিতীয় দিনে দেখা যাবে নানা দেশের সিনেমা। একনজরে দেখে নিতে পারেন।


জাতীয় জাদুঘর (প্রধান মিলনায়তন)
সকাল সাড়ে ১০টায় পারা ভিভির ‘দ্য ইমপ্লেকেবল টাইমস অব পাবলো’ (কিউবা) ও ‘রেক’ (বসনিয়া অ্যান্ড হার্জেগোভিনা); বেলা একটায় ‘নট অ্যালোন’ (বেলজিয়াম), বেলা তিনটায় প্রদর্শিত হবে ‘মাই ফাদার’স সন’ (চীন), পাঁচটায় প্রদর্শিত হবে সব কটি স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা। ‘কালারস অব হোপ’, ‘ইন অ্যানাদার ওয়ার্ল্ড’, ‘প্রত্যাবর্তন’, ‘মিখাইল’, ‘অদৃশ্য দেয়াল’, ‘ময়া’—সব কটি বাংলাদেশের এবং ‘ইন্টিমেট অবজেক্টস’ (যুক্তরাজ্য)। সন্ধ্যা সাতটায় শেষ সিনেমা হিসেবে প্রদর্শিত হবে ‘উৎসব’।

‘ফিস অন দ্য হুক’ সিনেমার পোস্টার

জাতীয় জাদুঘর (সুফিয়া কামাল অডিটরিয়াম)
সকাল সাড়ে ১০টায় ‘দ্য বানানা গার্ডেন’ (ইরান), বেলা ১টায় প্রদর্শিত হবে ‘ফর ইওর সেক’ (আর্জেন্টিনা), বেলা ৩টায় প্রদর্শিত হবে ‘ভয়েসেস অব দ্য মাউন্টেনস’ (তাজিকিস্তান), বিকেল ৫টায় প্রদর্শিত হবে ‘কুইংটং অ্যান্ড কাইহুয়া’ (চীন)।


শিল্পকলা একাডেমি (ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি অডিটরিয়াম)
সকাল সাড়ে ১০টায় প্রদর্শিত হবে ‘আজর’ (ভারত), বেলা ১টায় প্রদর্শিত হবে ‘দিস প্লেস’ (ফিলিপাইন), বেলা তিনটায় ‘রেইনবোস টেল’ (চেক রিপাবলিক) এবং ৫টায় প্রদর্শিত হবে ‘আল আওদা’ (সিঙ্গাপুর)।

‘পাপা বুকা’ সিনেমার দৃশ্য

আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দো ঢাকা
প্রতিদিন তিনটি করে শো হবে আলিয়ঁস ফ্রঁসেজে। সকাল সাড়ে ১০টায় প্রদর্শিত হবে ‘প্যানট্রাম’ (শ্রীলঙ্কা), বেলা আড়াইটায় দেখানো হবে ‘দিস প্লেস’ (ফিলিপাইন) এবং বিকেল সাড়ে চারটায় প্রদর্শিত হবে ‘ফিস অন দ্য হুক’ (তাজিকিস্তান)।


স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় অডিটরিয়াম
সিদ্ধেশ্বরী রোডের স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের অডিটরিয়ামে প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত সিনেমা প্রদর্শিত হবে। ১১টায় প্রদর্শিত হবে ‘পাপা বুকা’ (পাপুয়া নিউ গিনি), বেলা ১টায় প্রদর্শিত হবে ‘দ্য লেটার’ (রাশিয়া), বেলা ৩টায় প্রদর্শিত হবে ‘দ্য শোর অব লাইফ’ (চীন) এবং ‘দ্য বানানা গার্ডেন’ (ইরান)।

