দীঘি–বাপ্পার ‘বিদায়’ নয়, ‘রাক্ষস’ আসছে

অবশেষে ঈদে মুক্তির পরিকল্পনা থেকে একেবারেই ছিটকে গেল বাপ্পারাজ ও প্রার্থনা ফারদিন দীঘি অভিনীত সিনেমা ‘বিদায়’। সিনেমাটি আপাতত আগামী ঈদুল ফিতরে মুক্তি পাচ্ছে না। এই সময়ের মধ্যে শুটিং শেষ হওয়ারও সম্ভাবনা নেই। ফলে কবে সিনেমাটি মুক্তি পেতে পারে, তা এখনো চূড়ান্ত হয়নি। একই প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে বরং ঈদুল ফিতরের জন্য চূড়ান্ত করা হয়েছে নতুন সিনেমা ‘রাক্ষস’।
এর আগে ‘বিদায়’ সিনেমার প্রযোজক শাহরিন আক্তার জানিয়েছিলেন, আসন্ন ঈদকে লক্ষ্য করেই ছবিটি নির্মাণ করা হচ্ছিল। ঈদে মুক্তি না পেলে অন্য সময় মুক্তিরও পরিকল্পনা ছিল। তবে সেই শিডিউল এখনো স্থির হয়নি। জানা গেছে, গত অক্টোবরে শুটিং শুরু হলেও এখনো ছবিটির কাজ শেষ হয়নি। পরিচালক মেহেদী হাসান জানান, এখন পর্যন্ত সিনেমার প্রায় ৩০ শতাংশ শুটিং সম্পন্ন হয়েছে। বাকি অংশের শুটিং হবে মালয়েশিয়ায়।
মেহেদী হাসান বলেন, ‘আমরা আপাতত “বিদায়”-এর শুটিং করছি না। এখন ব্যস্ত রয়েছি পরের সিনেমা নিয়ে। আগামী ১২ ডিসেম্বর থেকে সেই সিনেমার শুটিং শুরু হবে। এই সিনেমাটিই আমরা আগামী ঈদুল ফিতরে নিয়ে আসতে চাই। সেই অনুযায়ী সব পরিকল্পনা এগোচ্ছে। নতুন ছবিটির শুটিং শেষ করেই আমরা “বিদায়”-এর বাকি কাজের জন্য বিদেশে যাব।’
‘বিদায়’ শুরুতে ঈদে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল—এমন প্রশ্নে পরিচালক বলেন, ‘আমরা কখনোই নির্দিষ্ট করে ঈদের কথা বলিনি। সিনেমাটি যেকোনো সময়ই মুক্তি দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।’
এরপর ঈদে ‘রাক্ষস’ সিনেমা আসছে কি না—জানতে চাইলে মেহেদী হাসান বলেন, ‘আমরা আগামী ঈদুল ফিতরে “রাক্ষস” নিয়ে আসছি। সিনেমাটি নিয়ে দর্শকদের মধ্যে ইতিমধ্যে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। অভিনয়শিল্পীরা কারা হচ্ছেন, তা নিয়েও আলোচনা চলছে। তবে এখনই সবকিছু চূড়ান্তভাবে জানানো যাচ্ছে না। শিগগিরই বিস্তারিত জানানো হবে।’
এরই মধ্যে শোনা যাচ্ছে, ‘রাক্ষস’ সিনেমার মাধ্যমে প্রথমবার একসঙ্গে কাজ করছেন সিয়াম আহমেদ ও কলকাতার অভিনেত্রী ইধিকা পাল। ছবিটির কিছু অংশের শুটিং হবে দেশের বাইরে—শ্রীলঙ্কা ও মালয়েশিয়ায়। প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান সূত্রে জানা গেছে, আন্তর্জাতিক লোকেশন ও আধুনিক অ্যাকশন ব্যবহারের পরিকল্পনা রয়েছে, যাতে সিনেমার পরিসর পরিচালকের আগের কাজগুলোকেও ছাড়িয়ে যায়। এর আগে মেহেদী হাসান শাকিব খানকে নিয়ে নির্মিত ‘বরবাদ’ সিনেমার মাধ্যমে আলোচনায় আসেন।
সিনেমাটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, শুরুতে ‘রাক্ষস’-এর শুটিংয়ের পরিকল্পনা থাকলেও সিয়াম আহমেদের শিডিউল পাওয়া যাচ্ছিল না। সে সময় তিনি রায়হান রাফীর পরিচালনায় ‘আন্ধার’ সিনেমার শুটিংয়ে ব্যস্ত ছিলেন। ওই শুটিং শেষ করে এখন তিনি ‘রাক্ষস’ নিয়ে পূর্ণ মনোযোগ দিতে চান। শুটিংয়ের পাশাপাশি সিনেমাটির প্রচারণা নিয়েও ব্যস্ত থাকার পরিকল্পনা রয়েছে।