৪২–এ পা দিয়ে বাঁধন বললেন, ‘আমি আগের চেয়ে বেশি পরিণত’

আজ ২৮ অক্টোবর অভিনেত্রী আজমেরী হক বাঁধনের জন্মদিন। এ উপলক্ষে গতকাল সোমবার রাতে এক ফেসবুক পোস্টে নিজের অনুভূতির কথা শেয়ার করেছেন অভিনেত্রী। জানিয়েছেন নানা বিষয়ে তাঁর উপলদ্ধির কথা।
‘আজ আমার ৪২তম জন্মদিন। পেছনে তাকালে মনে হয়—অভিযাত্রাটা কত সুন্দর ছিল।’ এমন লাইন দিয়ে পোস্ট শুরু করেছেন বাঁধন। এরপর তিনি লিখেছেন, ‘৪০–এর পর থেকেই জীবন যেন কঠিন পরীক্ষা নিতে শুরু করল। একটি কষ্টদায়ক সম্পর্কের ইতি, তারপর জুলাই বিদ্রোহের পর দেশের পরিস্থিতির টানাপোড়েন—সবকিছু মিলিয়ে ভয়ংকর এক হতাশা গ্রাস করল আমাকে। মানসিক অসুস্থতা ছিল ঠিকই, কিন্তু এই দুটো ঘটনা সেই অন্ধকারকে আরও গাঢ় করে তুলেছিল।’
এই সময়ে বাঁধনের ওজন বেড়ে যায় ১৭ কেজি। তখন তাঁর মনে হতো, ‘সব শেষ। আর কিছুই বাকি নেই। নিজের শরীরেই যেন বন্দী হয়ে গিয়েছিলাম। হাঁটুব্যথা, পিঠে টান, প্রতিদিন ভর করে থাকা বিষণ্নতা...অনেক দিন শুধু ছাদের দিকে তাকিয়ে কাটিয়েছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা।’
তবে সেই সময় দ্রুতই পেছন ফেলে এগিয়েছেন বাঁধন। তিনি লিখেছেন, ‘হ্যাঁ, সেই সময়টা ছিল খুব অন্ধকার। কিন্তু না—জীবন সেখানে থেমে যায়নি। আমি টিকে গেছি। আগেও বেঁচেছি, এবারও পেরেছি।’
নতুন করে শুরুর প্রেরণা নিয়ে বাঁধন লিখেছেন, ‘ঠিক তখনই এল এক ফোনকল—যে নির্মাতার সঙ্গে কাজ করার স্বপ্ন আমি বহুদিন ধরে দেখতাম, তাঁর কাছ থেকেই ডাক। সেই একটি ফোন বদলে দিল সব। ফিরিয়ে দিল আমার আগুন, আমার উদ্যম, বাঁচার ইচ্ছেটা। এখন প্রতিদিন নিয়ম করে ব্যায়াম করি। আবার প্রাণ ফিরে পেয়েছি। জীবন যেন আবার সবচেয়ে রঙিন সময়টাই উপহার দিচ্ছে। কারণ, আমরা মানুষ—সুপারহিরো নই।
‘আমরা ভেঙে যাই, পড়ে যাই, ভুল করি, আঘাত পাই—তারপর ধীরে ধীরে সেরে উঠি, আবার দাঁড়াই, আর টিকে থাকি।’
জন্মদিনে সবার শুভকামনা প্রত্যাশা করে অভিনেত্রী আরও লিখেছেন, ‘তাই শুভকামনা চাই—কারণ, আমার চল্লিশের দশকই হয়ে উঠছে জীবনের সবচেয়ে অসাধারণ অধ্যায়। আজ আমি আগের চেয়ে বেশি পরিণত, শান্ত ও স্থির। আর সবচেয়ে বড় কথা—নিজেকে আমি এখন গভীরভাবে ভালোবাসি।’
বাঁধনের পোস্টে শুভকামনা জানিয়েছেন অনেক ভক্ত। অনেক তারকাও বাঁধনকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।