এবার থাইল্যান্ডে মিম, রইল ১০টি ছবি

ঢাকাই ছবির অভিনেত্রী বিদ্যা সিনহা মিমের যেন পায়ের তলায় শর্ষে। কাজের ফাঁকে ফুরসত পেলেই ঘুরতে বেরিয়ে পড়েন। এবার তিনি ছুটি কাটাতে গেছেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ থাইল্যান্ডে। ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক মিম সম্পর্কে কিছু তথ্য—
বিনোদন ডেস্ক
ঈদের ছুটিতে মিম গিয়েছিলেন শ্রীলঙ্কা। ঘুরে বেড়িয়েছেন সেখানকার সমুদ্রসৈকত, পাহাড় থেকে জঙ্গলে। এবার তিনি গিয়েছেন পর্যটকদের জনপ্রিয় গন্তব্য থাইল্যান্ডে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে গত কয়েক দিনে থাইল্যান্ড ভ্রমণের বেশ কয়েকটি ছবি পোস্ট করেছেন মিম। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
এসব ছবিতে খোশমেজাকে দেখা গেছে তাঁকে। কখনো সমুদ্রের ধারে সময় কাটাচ্ছেন, কখনো আবার উপভোগ করছেন খাবার। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে সফরে মিমের সঙ্গী হয়েছেন তাঁর স্বামী সনি পোদ্দার। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
সমুদ্রসৈকত ছাড়াও মিম ঘুরে বেড়িয়েছেন থাইল্যান্ডের পুরোনো শহরে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে আগে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মিম জানিয়েছেন, তিনি সুযোগ মিললেই ঘুরতে পছন্দ করেন। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে বড় পর্দায় মিমকে সবশেষ দেখা গেছে রায়হান রাফীর ‘দামাল’ ছবিতে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
মিম জানিয়েছেন, ‘পরাণ’ সিনেমা হিট হওয়ার পর অনেক প্রস্তাব পেয়েছেন তিনি কিন্তু ব্যাটে-বলে না মেলায় করা হয়নি। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকেপর্দায় মিমকে সবশেষ দেখা গেছে হইচইয়ের সিরিজ ‘মিশন হান্টডাউন’-এ। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে মিম অভিনীত আরেকটি সিনেমা ‘দিগন্তে ফুলের আগুন’ রয়েছে মুক্তির অপেক্ষায়। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে