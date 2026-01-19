শাবনূর–অমিতের ‘একদিকে পৃথিবী’, গুলশান পার্ক থেকে নিউইয়র্ক...

সময় বদলায়, শহর বদলায়, মানুষ ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর নানা প্রান্তে; কিন্তু কিছু গান, কিছু দৃশ্য সময়কে অগ্রাহ্য করেই বারবার ফিরে আসে। ঠিক যেমনটা ঘটল ২৯ বছর পর নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডে এক ঘরোয়া সন্ধ্যায়।
১৯৯৭ সালে ঢাকার গুলশান ওয়ান্ডারল্যান্ডে ‘ভুলোনা আমায়’ ছবির জন্য শুটিং হয়েছিল একটি গান—‘একদিকে পৃথিবী একদিকে তুমি যদি থাকো।’ শাবনূর ও অমিত হাসানের সেই নাচ, সেই চোখের ভাষা তখনই দর্শকের মনে গেঁথে গিয়েছিল। আমির হোসেন বাবুর কোরিওগ্রাফিতে এক সন্ধ্যা আর পরদিন সারা রাত ধরে শুটিং করা শাবনূর-অমিত হাসানের সেই গান শ্রোতার মনে জায়গা করে নেয়। ২৯ বছর পর, সেই স্মৃতিই যেন হঠাৎ জীবন্ত হয়ে উঠল নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডে।
গতকাল রোববার সন্ধ্যায় যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী নায়ক কাজী মারুফের লং আইল্যান্ডের বাসায় আয়োজন করা হয় এক ঘরোয়া পার্টির। উপলক্ষ দীর্ঘদিন পর ঢালিউডের দাপুটে নায়িকা শাবনূরের যুক্তরাষ্ট্র সফর। ছেলে আইজান নেহানকে নিয়ে দেড় মাস ধরে দেশটিতে সময় কাটাচ্ছেন তিনি। পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহি, চলচ্চিত্রাঙ্গনের বন্ধু, সহকর্মী ও প্রবাসী শুভানুধ্যায়ীরা।
সবাই গল্পে, হাসিতে, স্মৃতিচারণায় ব্যস্ত। এমন সময় বাজতে শুরু করে সেই পরিচিত গান—‘একদিকে পৃথিবী একদিকে তুমি যদি থাকো’…মুহূর্তেই যেন উপস্থিত সবাই চলে গেল ২৯ বছর আগের সেই দিনে। কোনো স্টেজ নেই, কোনো আলো নেই, নেই ক্যামেরার নির্দেশনা; তবু শাবনূর আর অমিত হাসান দাঁড়িয়ে গেলেন মুখোমুখি। শুরু হলো সেই চেনা হাসি। নিউইয়র্কের ঘরোয় সেই আয়োজন মুহূর্তে রূপ নিল গুলশান ওয়ান্ডারল্যান্ড পার্কে।
ঘরের সবাই তখন দর্শক। মুঠোফোন নামিয়ে রেখে অনেকেই শুধু তাকিয়ে ছিলেন। কারণ, এমন দৃশ্য চোখের সামনে খুব কমই আসে। নাচের একপর্যায়ে শাবনূরের সঙ্গে যোগ দেন অমিত হাসানের স্ত্রী লাবনী হাসান। মুহূর্তটি হয়ে ওঠে আরও আনন্দময়। স্মৃতি আর বর্তমান মিলেমিশে একাকার।
প্রথম আলোর প্রতিবেদকের সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলতে গিয়ে শাবনূর ও অমিত হাসান প্রায় একই অনুভূতির কথা জানান। তাঁদের ভাষায়, ‘মনে হচ্ছিল, আবার গুলশানের ওয়ান্ডারল্যান্ডের শুটিংয়ের দিনে যেন ফিরে গেছি।’
অমিত হাসান বলেন, ‘শাবনূর শুধু সহকর্মী নয়, অসাধারণ বন্ধু এবং আমাদের পরিবারের একজন। ছেলেকে নিয়ে সে আমেরিকায় এসেছে বলেই সবাই মিলে এই সময়টা উদ্যাপন করছি। উপস্থিত সবার অনুরোধে আমরা আমাদের সেই প্রিয় গানটির সঙ্গে নেচেছি। ২৯ বছর আগে অনেক কিছু চিন্তা করে গানটির শুটিং করলেও আজ শুধু আনন্দে আমরা ঘরোয়া আয়োজনে নিজেদের মতো করে আনন্দ করেছি।’
শাবনূর জানান, আগামী সপ্তাহে তিনি অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে যাবেন। তিনি বলেন, ‘এবারের প্ল্যান ছিল বাংলাদেশে যাওয়ার। ছেলের ইচ্ছাতেই আমেরিকায় আসা। এখন মনে হচ্ছে সিদ্ধান্তটা একদম ঠিক ছিল। সময় কীভাবে কেটে গেল টের–ই পেলাম না।’
আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুলের লেখা ও সুরে, এন্ড্রু কিশোর ও কনকচাঁপার কণ্ঠে গাওয়া ‘একদিকে পৃথিবী’ গানটি ২০১৮ সালে ইউটিউবে প্রকাশের পর আজ পর্যন্ত পেয়েছে ১০ কোটি ৩৫ লাখের বেশি ভিউ। ১২ হাজারের বেশি মন্তব্যে স্পষ্ট—গানটি এখনো প্রজন্মের পর প্রজন্মকে ছুঁয়ে যাচ্ছে। ‘ভুলোনা আমায়’ ছবিটির পরিচালক ওয়াকিল আহমেদ।