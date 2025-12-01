চমকে দেওয়া লুকে শাকিব খান, দেখুন ১২টি ছবি

সিনেমার শুটিংয়ের মাঝে হঠাৎ সব নতুন লুকে হাজির শাকিব খান। তা–ও আবার একটি–দুটি নয়, ছয়টি নতুন লুকের শাকিবকে দেখে চমকে যান ভক্ত–অনুরাগীরা। একনজরে দেখে নিন শাকিব খানের সৌজন্যে পাওয়া তাঁর নতুন লুকের এক ডজন স্থিরচিত্র।
অভিনয়জীবনে কয়েক বছর ধরে নিজেকে বদলে ফেলেছেন শাকিব খান। একেক সিনেমায় একেকটি লুকে হাজির হয়ে সিনেমাপ্রেমীদের নজর কাড়েন। এবার আর সিনেমায় নয়, বিজ্ঞাপনচিত্রে কয়েকটি লুকে হাজির হয়ে চমকে দিলেন শাকিব। কয়েকটি লুকের মধ্যে শাকিব খান নিজের ফেসবুক পেজে গতকাল শনিবার দুপুরে পাইলট চরিত্রের একাধিক স্থিরচিত্র পোস্ট করেছেন। ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, ‘আকাশে থেমে নেই সীমা, সেখান থেকেই পথচলা শুরু।’ শাকিব খানের সেই পোস্টে রিঅ্যাকশন এসেছে প্রায় দুই লাখ, মন্তব্য করেছেন প্রায় ৯ হাজার জন এবং শেয়ার হয়েছে প্রায় ১ হাজার।
পাইলট লুকের শাকিব খানকে দেখে ভক্তদের কেউ কেউ দাবি জানিয়েছেন, এবার চলচ্চিত্রে তাঁকে যেন পাইলট রূপে দেখার সুযোগ হয়। ভক্তদের এই চাওয়া কবে পূরণ হবে, তা দেখতে হলে অপেক্ষা করতে হবে।
আজ রোববার শুটিংয়ের একাধিক স্থিরচিত্র পোস্ট করা হয়েছে শাকিব খানের ফেসবুক পেজ থেকে। ক্যাপশনে লেখা হয়েছে, ‘বড় স্বপ্ন দেখো, আরও বড় লক্ষ্য ঠিক করো!’ শাকিবের সেই পোস্টে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ৫০ হাজারের বেশি প্রতিক্রিয়া এসেছে। মন্তব্য করা হয়েছে প্রায় তিন হাজার এবং শেয়ার হয়েছে দেড় শতাধিক।দক্ষ বো অ্যান্ড অ্যারো শুটার লুকে শাকিব খান। জার্সি আর ট্র্যাক প্যান্টের সঙ্গে স্নিকার্সের ক্ল্যাসিক স্পোর্টি আউটফিটে দেখা যাচ্ছে তাঁকে।করোনা–পরবর্তী সময়ে শাকিব খান তাঁর প্রতিটি কাজ দিয়ে আগের কাজকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। এতে ভক্ত-অনুসারীদের চমকেও দিচ্ছেন। ‘প্রিয়তমা’ সিনেমার বৃদ্ধ লুক দিয়ে নতুন দিনের শাকিব খানের চমকে দেওয়ার শুরু। এবার বিজ্ঞাপনচিত্রে স্মার্ট উপস্থাপকের লুকে দেখা গেছে শাকিব খানকে।পাইলট, দক্ষ শুটার কিংবা উপস্থাপক নয়, আবারও বৃদ্ধ লুকের শাকিবকে দেখা গেল। বিজ্ঞাপনচিত্রের বৃদ্ধ লুকের শাকিব খানও বাজিমাত করেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শাকিবের এই লুকের প্রশংসা চলছে। শাকিব খান সম্প্রতি ‘সোলজার’ ছবির শুটিং করেছেন। ছবির গানের শুটিং বাকি আছে। আগামী এপ্রিলে ‘সোলজার’ ছবির গানের শুটিংয়ে অংশ নিতে পারেন তিনি, সিনেমা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে তেমনটাই জানা গেছে।‘সোলজার’ সিনেমার শাকিব খানের নায়িকা তিনজন। এর মধ্যে প্রধান চরিত্রের দুই নায়িকা হচ্ছেন তানজিন তিশা ও জান্নাতুল ফেরদৌসী ঐশী।ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে শাকিব খানের পরবর্তী সিনেমা ‘প্রিন্স’–এর শুটিং শুরু হচ্ছে। ঈদুল ফিতরের জন্য তৈরি এই ছবি পরিচালনা করবেন আবু হায়াত মাহমুদ।‘প্রিন্স’ সিনেমায় শাকিব খানের বিপরীতে অভিনয় করবেন তিন নায়িকা। এর মধ্যে প্রধান নায়িকা কলকাতার জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডু, তিনি দেবের বিপরীতে ‘প্রজাপতি ২’ ছবিতে অভিনয় করে আলোচনায় আসেন।‘প্রিন্স’ সিনেমার ৩ নম্বর নায়িকা বাংলাদেশের, তবে পরিচালক ও প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের কেউই এ বিষয়ে মুখ খুলতে চাইছেন না।‘প্রিন্স’ সিনেমার গল্প ঢাকার একজন শীর্ষ সন্ত্রাসীকে ঘিরে। এই চরিত্রে দেখা যাবে শাকিব খানকে। অন্যদিকে দেশপ্রেম নিয়ে ‘সোলজার’ সিনেমার গল্প। যেখানে একজন এজেন্টের ভূমিকায় দেখা যাবে শাকিব খানকে।