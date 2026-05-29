চলছে ঈদের ছবি, হলে হলে ছুটছেন তারকারা

অনেক হিসাব–নিকাশ, জল্পনা–কল্পনা আর শেষ মুহূর্তের অনিশ্চয়তার পর অবশেষে কোরবানির ঈদে মুক্তি পেয়েছে আটটি সিনেমা। শাকিব খানের ‘রকস্টার থেকে শুরু করে নাজিফা তুষি ও মোস্তাফিজুর নূর ইমরানের রইদ, আলোচিত ‘মাসুদ রানা, আরিফিন শুভ–বিদ্যা সিনহা মিমের ‘মালিক’, ববি হকের ‘তছনছ’, ডি এ তায়েব–মাহির ‘অফিসার’, আদর আজাদ–বুবলীর ‘পিনিক’ এবং খায়রুল বাসার, আর মাসুমা রহমান নাবিলার ‘বনলতা সেন’—বৈচিত্র্যময় এই সিনেমাগুলো দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। সিনেমার প্রচারে হলে হলে ছুটছেন তারকা। ছবিতে ছবিতে দেখে নেওয়া যাক বিস্তারিত—