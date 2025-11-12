১৩ নভেম্বর ঘিরে শাকিব খানের পুরোনো ভিডিও সম্পাদনা করে নতুন করে প্রচার

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ১৩ নভেম্বর ‘ঢাকা লকডাউন’ কর্মসূচির আগে যখন বাসে আগুন, হাতবোমার বিস্ফোরণ আতঙ্ক ছড়াচ্ছে, তখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে শাকিব খানের ২৭ সেকেন্ডের একটি ভিডিও। তাতে এই চিত্রনায়ককে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বন্দনা করতে দেখা যাচ্ছে।
ভিডিওটিতে শাকিব খানকে বলতে শোনা যায়, ‘একজন পথশিশুকেও তিনি যে মমতায় বুকে জড়িয়ে ধরেন, তা শুধু একজন মা-ই পারে তার সন্তানকে জড়িয়ে ধরতে। এভাবেই তিনি বাংলাদেশকে, বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষকে পরম মমতায় আগলে রেখেছেন। আর তাই তো বাংলাদেশের সমস্ত সাধারণ মানুষ ও পুরো পৃথিবীর মানুষের কাছে তিনি হয়ে উঠেছেন “মাদার অব হিউম্যানিটি”। আর সবাই বুকে হাত রেখে অন্তর থেকে বলুন আমরা বাংলাদেশের পক্ষে। আর সবাই মমতাময়ী শেখ হাসিনার পক্ষে।’
একটি আইডিতে আপলোড করা ভিডিওটির শুরুতে ইংরেজিতে 13 (১৩) লেখা দেখা যায়। এর ক্যাপশনে লেখা, ‘ঢাকা লক, ইউনুস ডাউন’। আরেকটি আইডি থেকে তোলা একই ভিডিওর ক্যাপশনে লেখা হয়—‘শেখ হাসিনা আসবে বাংলাদেশ হাসবে’।
ভিডিওটি যাচাইয়ের জন্য ডাউনলোড করে ইনভিডে নিয়ে কি-ফ্রেমে ভাগ করে গুগল লেন্সে সার্চ করলে ২৭ সেকেন্ডের বদলে ২৫ সেকেন্ডের একই ভিডিও পাওয়া যায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে, যা পোস্ট করা হয়েছিল গত মাসের ২৫ অক্টোবরে।
ভিডিও খণ্ডিত অংশ ধরে নিয়ে কিছু কি–ওয়ার্ড লিখে গুগলে সার্চ করে পাওয়া যায়, ২০১৮ সালের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের হয়ে প্রচারে অংশ নিয়েছিলেন শাকিব খান। তখন নিজের ফেসবুক পেজে একটি ভিডিও বার্তা দিয়ে নৌকার পক্ষে ভোট চেয়েছিলেন তিনি।
সে সময় জাতীয় গণমাধ্যমগুলোতে খবরটি এসেছিল।
প্রকাশিত সংবাদে দেখা যায়, শাকিব খান তার ফেসবুক পেজে ২০১৮ সালের ১৬ ডিসেম্বর ওই ভিডিও বার্তা দিয়েছিলেন। প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদে ভিডিওর লিংক দেওয়া রয়েছে, তবে এখন ভিডিও লিংকটি আনঅ্যাভেইলেবল দেখাচ্ছে।
শাকিব খানের সেই ভিডিও ছিল ১ মিনিটের। কিন্তু এখন শাকিব খানের ফেসবুক পেজে সেই ভিডিও পাওয়া যাচ্ছে না। সেখানে ২০১৮ সালের ১৬ ডিসেম্বরে আপলোড করা ৯ সেকেন্ডের একটি ভিডিও আছে এখন। ওই ভিডিওতে শাকিব খান বলছেন—‘সবাই বুকে হাত রেখে অন্তর থেকে বলুন, আমরা বাংলাদেশের পক্ষে..’। ভিডিওটির ক্যাপশনে লেখা—‘সবাই বুকে হাত রেখে অন্তর থেকে বলুন, আমরা বাংলাদেশের পক্ষে... “বিজয়ের শুভেচ্ছা”।
নৌকায় ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে ভিডিওর শেষে শাকিব খান বলেছিলন, ‘আর সবাই বুকে হাত রেখে অন্তর থেকে বলুন, আমরা বাংলাদেশের পক্ষে।’
ওই ভিডিও পর্যবেক্ষণ করে ‘আর সবাই মমতাময়ী শেখ হাসিনার পক্ষে’ কথাটি বলতে শোনা যায়নি শাকিব খানকে। তবে এখন যে ভিডিওটি ছড়াচ্ছে, সেখানে কথাটি রয়েছে।
ভালোভাবে যাচাই করলে ধরা পড়ে, এখনকার ভিডিওতে বাক্যটির ‘আর সবাই’, ‘মমতাময়ী’, ‘শেখ হাসিনার’ ও ‘পক্ষে’ বলা শব্দগুলো আগের ভিডিওতে বিভিন্ন পর্যায়ে উচ্চারণ করা থেকে থেকে কেটে নেওয়া হয়েছে। শব্দ উচ্চারণের সময় শাকিব খানের অভিব্যক্তি আগের ভিডিওতে স্বাভাবিক হলেও এখনকার ভিডিওতে কিছুটা অস্বাভাবিক, কথা বলার সময় কিছু অসামঞ্জস্যও ধরা পড়ে।
নতুন ভিডিওতে ‘CapCut’ লোগো দেখা যায়। CapCut হলো একটি ভিডিও এডিটিং অ্যাপ, যা মূলত ছোট ভিডিও তৈরি ও সম্পাদনার কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
সুতরাং ১৩ নভেম্বর ধরে এখন শাকিব খানের যে ভিডিও প্রচার হচ্ছে, তা তার ২০১৮ সালের ভিডিওর সম্পাদিত একটি রূপ।