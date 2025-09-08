নতুন ছবি দিয়ে ভাবনা লিখলেন, ‘যদি মন কাঁদে তুমি চলে এসো...’

নতুন ছবি দিয়ে ভাবনা লিখলেন, ‘যদি মন কাঁদে তুমি চলে এসো...’
অভিনেত্রী আশনা হাবিব ভাবনা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ সক্রিয়। প্রায়ই নতুন নতুন ছবিতে তুলে ধরেন দিনযাপনের গল্প। আজও নতুন ছবি পোস্ট করেছেন অভিনেত্রী। ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক ভাবনা সম্পর্কে কিছু তথ্য—
বিনোদন ডেস্ক
আজ দুপুরে নতুন কিছু ছবি পোস্ট করেছেন ভাবনা। ক্যাপশনে লিখেছেন ‘যদি মন কাঁদে তুমি চলে এসো...।’ অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে নতুন ছবিতে তাঁকে দেখা যাচ্ছে শাড়িতে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
ছবিগুলো বেশ পছন্দ করেছেন তাঁর ভক্ত–অনুসারীরা। এক ঘণ্টায় হাজারের বেশি প্রতিক্রিয়া এসেছে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে অনেকে তাঁকে শুভকামনা জানিয়েছেন। শাড়িতে তাঁকে যে সুন্দর লাগছে সে কথাও মন্তব্যের ঘরে জানিয়েছেন কেউ কেউ। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
ভাবনা লেখালেখি করেন, পড়তেও ভালোবাসেন। দিন কয়েক আগেই পোস্ট করেছিলেন বই হাতে ছবি। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে কিছুদিন আগেই গাড়িতে কোথাও যাচ্ছিলেন। মাঝখানে বিরতি নিয়ে চায়ের স্বাদ নেন। সেই ছবি পোস্ট করে লিখেছিলেন, ‘যাত্রাপথে এক কাপ চা না হলে জমেই না।’ অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে ভাবনা অভিনীত কয়েকটি সিনেমা আছে মুক্তির অপেক্ষায়, শিগগিরই সিনেমাগুলো মুক্তির ঘোষণা আসার কথা। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে