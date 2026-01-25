নতুন সাজে অপু, ভক্ত বললেন, ‘তুর্কি নায়িকার মতো লাগছে’

নতুন সাজে অপু, ভক্ত বললেন, ‘তুর্কি নায়িকার মতো লাগছে’
বিনোদন ডেস্ক
নতুন সাজে দেখা গেল চিত্রনায়িকা অপু বিশ্বাসকে। নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এই চিত্রনায়িকা তাঁর সেসব স্থিরচিত্র পোস্ট করেছেন। ভক্ত ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের সাড়া মিলেছে এসব স্থিরচিত্রে।
নতুন সাজে সাতটি স্থিরচিত্র ফেসবুকে পোস্ট করেছেন চিত্রনায়িকা অপু বিশ্বাস। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘নিজেকে নিয়ে গর্বিত হও, কারণ যতবারই তুমি হোঁচট খেয়েছ, ততবারই ঘুরে দাঁড়িয়েছ।’ অপুর পোস্ট করা স্থিরচিত্রে ভক্ত–শুভাকাঙ্ক্ষীরা নানা রকমের মন্তব্য করেছেন। কেউ বলেছেন, ‘এই লুকে তুর্কি নায়িকার মতো লাগছে।’ কেউ লিখেছেন, ‘আমি তো দেখে ফিদা, এককথায় অসাধারণ।’ চিত্রনায়িকা অপু বিশ্বাসের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে অনুসারীর সংখ্যা ৯৩ লাখের বেশি। অপুর নতুন সাজের পোস্ট করা এসব স্থিরচিত্রে ২০ ঘণ্টায় ২১ হাজারের মতো রিঅ্যাকশন এসেছে। মন্তব্য হয়েছে দেড় হাজারের বেশি এবং পোস্টটি শেয়ার করেছেন ১৬৩ জন।
মাঝে বেশ কিছুদিন নতুন কোনো সিনেমায় অভিনয়ের খবরে ছিলেন না অপু বিশ্বাস। তবে বিভিন্ন পণ্য বা প্রতিষ্ঠানের প্রচারণায় নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন। সম্প্রতি একসঙ্গে দুই সিনেমার শুটিং শুরু করেছেন। পাশাপাশি নিজের পারিবারিক ব্যবসায়ও সময় দিচ্ছেন অপু বিশ্বাস।কামরুল হাসান ফুয়াদ পরিচালিত ‘দুর্বার’ ছবিতে অপুর বিপরীতে নায়ক হয়েছেন সজল আর বন্ধন বিশ্বাস পরিচালিত ‘সিক্রেট’ ছবিতে অভিনয় করেছেন আদর আজাদ। ছবি দুটি এ বছরের ঈদ উৎসবে মুক্তির কথা রয়েছে—তেমনটাই জানিয়েছেন ছবি দুটির পরিচালকেরা।
দুই দশকের অভিনয়জীবন চিত্রনায়িকা অপু বিশ্বাসের। আমজাদ হোসেনের ‘কাল সকালে’ ছবিটি দিয়ে বড় পর্দায় তাঁর যাত্রা শুরু হয়। ২০০৫ সালে এই ছবি মুক্তি পায়। পরের বছরে তিনি অভিনয় করেন ‘কোটি টাকার কাবিন’ ছবিতে। এই ছবিতে তিনি অভিনয় করেছেন শাকিব খানের বিপরীতে।‘কোটি টাকার কাবিন’ দিয়ে শাকিব খানের সঙ্গে পর্দাযাত্রা শুরু হয়ে তা চলে দীর্ঘ এক যুগের মতো। এই সময়ে শাকিব–অপু জুটি ৮০টি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। এই দুই তারকার সর্বশেষ মুক্তি পাওয়া ছবির নাম ‘পাঙ্কু জামাই’।২০২৪ সালে অপু বিশ্বাস অভিনীত মুক্তি পাওয়া ছবিটি হচ্ছে বন্ধন বিশ্বাস পরিচালিত ‘ছায়াবৃক্ষ’। সে বছরের ভালোবাসা দিবসে মুক্তির পর ছবিটির কারণে নতুন করে আলোচনায় আসেন অপু।