‘সোলজার’–এ তৌকীর আহমেদ, সানের সঙ্গে শাকিবের চুক্তি

তরুণ পরিচালক সাকিব ফাহাদের সোলজার চলচ্চিত্রে অভিনয় করছেন তৌকীর আহমেদ। তবে কোন চরিত্রে অভিনয় করছেন, এখনই তা খোলাশা করতে চাইলেন না তিনি।
গতকাল তৌকীর আহমেদ প্রথম আলোকে জানান, দুই–তিন বছর পর সিনেমায় কাজ করছেন। চরিত্রটি পছন্দ হওয়ায় কাজটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। রোববার থেকে শুটিংয়ে যোগ দেন তৌকীর। বলেন, সিনেমার শুটিংয়ে ফিরে খুবই ভালো লাগছে। আশা করছি ভালো কিছু হবে।’
সোলজার সিনেমায় মূল চরিত্রে অভিনয় করছেন শাকিব খান, বিপরীতে তানজিন তিশার থাকার কথা শোনা যাচ্ছে। সিনেমায় তারিক আনাম খান, জান্নাতুল ফেরদৌস ঐশীসহ অনেকের অভিনয়ের কথা রয়েছে। সিনেমাটোগ্রাফির দায়িত্বে আছেন কামরুল হাসান।
সিনেমাটির বিষয়বস্তু নিয়ে শাকিব খানের ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত এক ভিডিওতে নির্মাতা ফাহাদ বলেন, ‘আমরা দেশপ্রেম নিয়ে একটা গল্প করার চেষ্টা করছি। বর্তমান সময়ের মানুষের মধ্যে যে সামগ্রিক ভাবনা, চিন্তা আর বাস্তবতা, সেই গল্পই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।’
ঈদকেন্দ্রিক মুক্তির ধারা ভেঙে, সিনেমাটি অন্য সময় মুক্তি দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন ফাহাদ। ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, ‘ঈদ ছাড়া অন্য সময়েও যদি ভালো সিনেমা মুক্তি পায়, তাহলে হলমালিক থেকে শুরু করে পরিবেশক, প্রযোজক—সবাই লাভবান হবেন।’
সানের সঙ্গে শাকিবের চুক্তি
সান মিউজিক অ্যান্ড মোশন পিকচার্স লিমিটেডের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন শাকিব খান। গতকাল সম্পাদিত চুক্তির আওতায় মনপুরা, বিশ্বসুন্দরী, হাওয়াখ্যাত প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে দুটি সিনেমা করবেন ঢালিউড তারকা। জানা গেছে, এর মধ্যে একটি সিনেমা সোলজার–এর শুটিং শুরু হয়ে গেছে। অপর সিনেমাটির নামও বিস্তারিত শিগগিরই জানানো হবে।
চুক্তি প্রসঙ্গে শাকিব খান বলেন, ‘দেশের বাইরে শীর্ষস্থানীয় উদ্যোক্তারা মূলধারার চলচ্চিত্রে বিনিয়োগ করেন। তাই বলব, এই চুক্তির মাধ্যমে চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রিতে নতুন দিগন্তের উন্মোচন হলো।’
সান মিউজিক অ্যান্ড মোশন পিকচার্স লিমিটেডের চেয়ারম্যান অঞ্জন চৌধুরী বলেন, ‘শাকিব খান নিঃসন্দেহে বাংলা চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় একটি নাম। ২৬ বছরের বেশি সময় ধরে শুধু চলচ্চিত্র নিয়েই তিনি ভেবেছেন, সময় দিয়েছেন। সে জন্য তাঁকে সাধুবাদ জানাই। তাঁর সঙ্গে আমাদের প্রতিষ্ঠানের যাত্রা ইন্ডাস্ট্রির জন্য নতুন দ্বার উন্মোচন করবে বলে আমার বিশ্বাস।’
সান মিউজিক অ্যান্ড মোশন পিকচার্স লিমিটেডের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অজয় কুমার কুন্ডু।