এফডিসির প্রধান ফটকের পাশে রান্না করছেন রাসেল মিয়া
ঢালিউড

এফডিসির সামনে চিকন চালের ভাত রান্না করছেন নায়ক

বিনোদন প্রতিবেদক

ছবি মুক্তি উপলক্ষে কত রকমের প্রচারণা করেন নির্মাতা থেকে প্রযোজকেরা। সংবাদ সম্মেলন থেকে ঘোড়ার গাড়ি, পোস্টার–মাইকিং তো আছেই। এবার এক অভিনব প্রচার সামনে এসেছে। ১৪ নভেম্বর মুক্তি পাচ্ছে ‘গোঁয়ার’ নামের একটি সিনেমা। আর মুক্তি উপলক্ষে এফডিসির প্রধান ফটকের পাশে রান্না করছেন ছবির নায়ক রাসেল মিয়া। আর এ খাবার বিতরণ করা হবে ভারসাম্যহীন ও বয়স্ক রিকশাচালকদের মধ্যে।

প্রথম দিনের আয়োজনে থাকছে চিকন চালের ভাতের সঙ্গে গরুর গোশত

মঙ্গলবার সকালে এফডিসির প্রধান ফটকের সামনে রান্না করতে দেখা যায় রাসেল মিয়াকে। তাঁর সঙ্গে পরিচালক রকিবুল আলমসহ ছবির আরও কলাকুশলীও ছিলেন। পাশেই প্রজেক্টরে চলছিল ছবির ট্রেলার। চারপাশে টানানো ছিল ব্যানার। সেখানে আয়োজন নিয়ে লেখা ছিল, গোঁয়ার মুক্তি উপলক্ষে ১০ দিন থাকছে বিশেষ আয়োজন। যেখানে দুই টাকার বিনিময়ে খাবার পাবেন ৫০ বছর বা বেশি বয়সী রিকশাচালক আর মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিরা। সেখানে সার্মথ্যবান মানুষদের খাবার না নেওয়ার অনুরোধও রাখা হয়।

রাসেল মিয়া প্রথম আলোকে জানান, প্রথম দিনের আয়োজনে থাকছে চিকন চালের ভাতের সঙ্গে গরুর গোশত। বাকি ৯ দিন মেনুতে আরও খাবার যুক্ত হবে। রাসেল প্রথম আলোকে বলেন, ‘প্রচারণার তো একটি বাজেট থাকে, আমাদেরও তেমনই ছিল। প্রযোজককে বললাম, বাইরে কোনো রেস্টুরেন্টে আয়োজন করলে যে টাকা খরচ হবে, এ টাকাই এখানে এক মাস খাওয়াতে পারব। প্রস্তাবে তিনি রাজি হন। আমাদের প্রচারণাও হলো, মানুষও খেতে পারল।’
ছবির গল্প প্রসঙ্গে রাসেল মিয়া জানান, “‘গোঁয়ার’’ একটি গণমানুষের ছবি। এখানে উঠে এসেছে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জীবনচিত্র। গুলশানের নিঃসঙ্গ মানুষ থেকে শুরু করে গুলিস্তানের সাধারণ পথচারী, গার্মেন্ট কর্মী ভাইবোন, রিকশাচালকসহ সবার গল্পই কোনো না কোনোভাবে এই ছবিতে স্থান পেয়েছে। ছবিতে একজন ধর্ষণের শিকার নিরীহ নারীর ন্যায়বিচার পাওয়ার সংগ্রামও উঠে এসেছে।’

রাসেল মিয়া আরও বলেন, ‘এই ছবিতে আমি একেবারে নতুন এক চরিত্রে অভিনয় করেছি। এটি একজন সাইকোপ্যাথের চরিত্র। এটা আমার আগের কাজগুলো থেকে একেবারেই আলাদা। আমি বিশ্বাস করি, গোঁয়ার দর্শকদের সিনেমা দেখার ক্ষুধা মেটাবে।’
‘গোঁয়ার’ পরিচালনা করেছেন রকিবুল আলম এবং প্রযোজনা করেছেন হেলেনা জাহাঙ্গীর। রাসেল মিয়া ছাড়াও এতে তাঁর বিপরীতে দেখা যাবে চিত্রনায়িকা জলিকে। এ ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন মিশা সওদাগর, হেলেনা জাহাঙ্গীর ও বর্দা মিঠু প্রমুখ।

