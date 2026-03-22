চীনে মিম, রইল ১০টি ছবি

ঢাকাই ছবির অভিনেত্রী বিদ্যা সিনহা মিম ঘুরতে ভালোবাসেন। এবার তিনি উড়াল দিয়েছেন নতুন গন্তব্যে। ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক অভিনেত্রী সম্পর্কে কিছু তথ্য—
বিনোদন ডেস্ক
সাম্প্রতিক সময়ে মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা, সংযুক্ত আরব আমিরাতে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে। তবে এবার তিনি উড়াল দিয়েছেন নতুন গন্তব্য চীনে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে আজ সন্ধ্যায় সফরের একগুচ্ছ ছবি পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, ‘নতুন জায়গা, নতুন উদ্যম।’ অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
ছবিগুলোতে তাঁকে দেখা যাচ্ছে নানা ভঙ্গিতে। কখনো ট্রেনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কখনোবা স্বাদ নিচ্ছেন খাবারের। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে ছবিগুলোতে মিমের সঙ্গে দেখা গেছে তাঁর স্বামী সনি পোদ্দারসহ পরিবারের সদস্যদের। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
মিমের পোস্ট করা নতুন ছবিগুলো বেশ পছন্দ করেছেন তাঁর ভক্ত–অনুসারীরা। মাত্র ৩০ মিনিটে ছবিগুলোতে প্রতিক্রিয়া এসেছে দুই হাজারের বেশি। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে মন্তব্যের ঘরে অনেকেই মিমকে শুভকামনা জানিয়েছেন। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে চলতি বছর প্রথম আলোকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মিম জানিয়েছিলেন, তিনি শুটিংয়ের ফাঁকে পুরো বিশ্বটাকে ঘুরে দেখতে চান। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে অনেক দিন ধরেই বড় পর্দায় নেই মিম, সবশেষ ২০২২ সালে রায়হান রাফীর ‘দামাল’ সিনেমায় দেখা গিয়েছিল তাঁকে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে চলতি বছর বিরতি ভেঙে বড় পর্দায় ফেরার কথা। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে তিন বছরের বেশি সময় পর আবার পর্দায় ফিরছে মিম–শরীফুল রাজ জুটি। আলভী আহমেদের ‘জীবন অপেরা’ ছবিতে দেখা যাবে এই জুটিকে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে