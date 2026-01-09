পরীমনির নীরবতার আড়ালে কী

পরীমনি
পরীমনির নীরবতার আড়ালে কী

বিনোদন অঙ্গনের সালতামামি চলছে। কোথাও নেই পরীমনি। ঢালিউডের আলোচিত ও সমালোচিত নায়িকা পরীমনি নানা ইস্যুতে খবরের শিরোনামে থাকলেও এই সময়ে তাঁর নতুন কোনো সিনেমাই মুক্তি পায়নি। ‘ডোডোর গল্প’ নামের একটি সিনেমার শুটিং শেষ হলেও মুক্তির ব্যাপারে নিশ্চিত কোনো তথ্য পরিচালক ও প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে আসেনি। বছরের শুরুতে ‘গোলাপ’ নামের সিনেমার ঘোষণা এসেছে, বছর পার হতে চললেও এখনো শুটিংয়ের কোনো খবর নাই।

সম্প্রতি জানা গেছে, ২০২০ সালে কয়েক দিনের শুটিং শেষে আটকে যাওয়া ‘প্রীতিলতা’ ছবির কাজও আবার শুরু হচ্ছে। কেউ কেউ বলছেন, শুটিং শুরুর আগপর্যন্ত এ নিয়েও নিশ্চিত কিছুই বলা যাবে না। নতুন ছবি মুক্তি না পেলেও, নতুন শুটিং শুরু না হলেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও বিনোদন সংবাদে তিনি কোনো না কোনোভাবে ছিলেন আলোচনায়। ভক্ত এবং সমালোচকের প্রশ্ন—পরীমনি আছেন আলোচনায়, কিন্তু সিনেমা কোথায়?

পরীমনিকে নিয়ে চলচ্চিত্রের চেয়ে ব্যক্তিজীবন ঘিরে আলোচনার পেছনে বেশ কিছু কারণ কাজ করছে। এই তারকার পেশাগত ও ব্যক্তিজীবনের দিকে তাকালে দেখা যায়, পরীমনির জনপ্রিয়তার বড় একটি অংশ জুড়ে আছে তাঁর ব্যক্তিজীবন। প্রেম, সম্পর্ক, পারিবারিক বিষয় কিংবা ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত—এসব দিকই ক্যারিয়ারের শুরু থেকে বিভিন্ন সময়ে তাঁকে ঘিরে আলোচনা–সমালোচনার উপলক্ষ হয়। তাঁর জীবনের নানা অধ্যায় নিয়ে ভক্তদের কৌতূহল যেমন প্রবল, তেমনই সমালোচকেরাও নজর রাখেন তাঁর পদক্ষেপে। সিনেমা নিয়ে সেভাবে আলোচনায় আসতে না পারলেও বাংলাদেশি তারকাদের মধ্যে ফেসবুক পেজে সবচেয়ে বেশি অনুসারী নিয়ে এগিয়ে আছেন এই তারকা। কারও মতে, সর্বাধিক অনুসারী থাকার কারণে পরীমনি সিনেমা ছাড়াও প্রায় সময় আলোচনায় থাকতে পারেন।

পরীমনির সর্বশেষ সিনেমা মুক্তি পেয়েছিল ২০২৩ সালে, এবং সেই বছরের তিনটি ছবিই দর্শক বা ব্যবসার দিক থেকে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পায়নি। নতুন সিনেমা ‘ডোডোর গল্প’ শেষ হলেও মুক্তি পায়নি, ‘গোলাপ’ ঘোষণা পর্যায়ে আছে, আর ২০২০ সালে থেমে থাকা ‘প্রীতিলতা’ ছবির শুটিং শুরু হতে যাচ্ছে। অনেকটা সময় চলচ্চিত্রের ব্যস্ততা চোখে না পড়ায় সংবাদমাধ্যমের নজর স্বাভাবিকভাবে তাঁর ব্যক্তিজীবনে ফোকাস করেছে।

পরীমনির প্রেমের সম্পর্ক সর্বদা সংবাদে আলোচিত। এই তারকা অকপটে একাধিক প্রেম ও বিয়ে প্রসঙ্গে খোলামেলা কথা বলেছেন। এ বছরে তরুণ গায়ক শেখ সাদীর সঙ্গে সম্পর্ক এবং মামলার কারণে গণমাধ্যমের শিরোনাম হয়েছেন তিনি। ব্যক্তিগত সম্পর্কের নাটক, ভাঙা–গড়া, তরুণ প্রেমিকের জামিনদার হওয়ার ঘটনা— সবই গণমাধ্যমে ভাইরাল হয়। তবে এসব সম্পর্ক দীর্ঘমেয়াদি হয়নি, এবং পরবর্তী সময়ে পরীমনি নতুন সম্পর্কেও জড়িয়েছেন। শেখ সাদীও নিজের মতো করে ব্যস্ত রয়েছেন। পরীমনি অনলাইনে ‘বডি’ নামে মাতৃত্বকালীন পোশাকের ব্যবসা চালু করেছেন। নিজের ফেসবুক পেজ ও আইডিতে পোশাক পরে ছবি ও ভিডিও পোস্ট করছেন, যা সামাজিক মাধ্যমে তাঁর ভক্ত–শুভাকাঙ্ক্ষীদের মনোযোগ কেড়েছে।

২০২৩ সালে পরীমনি অভিনীত তিনটি সিনেমা মুক্তি পেলেও ব্যবসার দিক থেকে বা দর্শকপ্রিয়তার দিক থেকে কোনোটি সফলতা লাভ করতে পারেনি। ঢালিউড–সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করেন, পরীমনি হয়তো সিনেমা নিয়ে এতটা মনোযোগী নন, তাই তাঁর কাজের প্রতি দর্শকের আগ্রহও কমেছে। দেশের নায়িকাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ফেসবুক অনুসারী পরীমনির কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো ছবি ব্লকবাস্টার হয়নি।

ঢালিউড–সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতে, পরীমনি পর্দায় অত্যন্ত গ্ল্যামারাস এবং দর্শকের কাছে আকর্ষণীয়। তবে সিনেমার প্রতি হয়তো তাঁর উদাসীনতা এবং বাইরের কর্মকাণ্ডে অতিরিক্ত মনোযোগ তাঁকে সিনেমার আলোচনা থেকে বরাবরই দূরে রেখেছে। পরীমনি প্রায়ই অপ্রত্যাশিত সময়ে— কখনো রাতদুপুরে, কখনো ভোরে— বিভিন্ন জায়গায় বের হয়ে হইহুল্লোড় করতে দেখা যায়। এসবের স্থিরচিত্র–ভিডিও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও। চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই আচরণ তাঁর জনজীবনকে নাটকীয় করে তোলে, কিন্তু পেশাগত ধারাবাহিকতার ক্ষেত্রে যা ক্ষতিকর।

পরীমনির চলচ্চিত্র–জীবন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে চললেও অভিনীত সিনেমার সংখ্যা বেশি নয়। ২০১৩ সালে ‘ভালোবাসা সীমাহীন’ ছবির মাধ্যমে ক্যারিয়ার শুরু করে তিনি ধীরে ধীরে ঢালিউডের প্রধান নায়িকা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তবে সিনেমার সংখ্যা কম হওয়ায় তাঁর শিল্পী হিসেবে ধারাবাহিক সাফল্য সীমিত। এই দশ বছরে তাঁর অভিনীত উল্লেখযোগ্য সিনেমার মধ্যে আছে ‘স্বপ্নজাল’, ‘বিশ্বসুন্দরী’ ও ‘অ্যাডভেঞ্চার অব সুন্দরবন’।

পরীমনি কেবল একজন অভিনেত্রী নন, তিনি দেশের একজন পরিচিত তারকা। সিনেমা ছাড়াও তাঁর জীবনযাপন, মতামত ও উপস্থিতি মানুষের কৌতূহল জাগায়। এই তারকাখ্যাতিই তাঁকে নতুন সিনেমা ছাড়াও ট্রেন্ডিংয়ে রাখছে। পরীমনি ঢালিউডের গ্ল্যামার ও আলোচনার কেন্দ্রে থাকা একজন নায়িকা। কিন্তু সিনেমার চেয়ে ব্যক্তিজীবন এবং ব্যবসা নিয়ে বেশি মনোযোগী হওয়ায় চলচ্চিত্রাঙ্গনে তাঁর প্রভাব কমছে। পরবর্তী সময় তাঁর ক্যারিয়ার উজ্জীবিত করতে হলে সিনেমার প্রতি মনোযোগ বাড়ানো জরুরি বলে মনে করছেন চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞরা।

