খোঁজ নেই সেই লিমা ও একার, সোনিয়া ও শিল্পীরা কোথায় আছেন

অভিনয়ে কেউ ৩৫ বছর, আবার কেউ পার করেছেন ২৫ বছর। ৯০ দশকে ঢালিউডে আলো ছড়ানো এমন নায়িকা ডজনখানেক। তাঁদের কাউকে এখন আর সেই অর্থে অভিনয়ে দেখা যায় না। দু-একজন আবার বিনোদন অঙ্গনে কাজের ধরন বদলে ফেলেছেন। নায়িকার চরিত্রে অভিনয় না করলেও উপস্থাপনা ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিচার কাজে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন। একনজরে দেখে নেওয়া যাক ৯০ দশকে আলো ছড়ানো নায়িকাদের এখন কে কী করছেন, কোথায় আছেন?
লিমা : ৯০ দশকের জনপ্রিয় অভিনেত্রী লিমা, পারিবারিক নাম শামীমা আলী লিমা। লিমার অভিনয় শুরু শৈশব থেকেই। বাবা মোহর আলী মুক্তিযোদ্ধা, ১৯৭১ সালে যুদ্ধের পর ঢাকায় ব্যবসা শুরু করেন। বাবা ছিলেন শিল্পমনস্ক। মোহাম্মদপুরে থাকতেই ‘কুট্টি ভাই’ নামে একজনের সঙ্গে মোহর আলীর পরিচয় হয়। তিনি বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রকৌশলী ছিলেন। তিনিই লিমাকে দেখে বিটিভির ‘অঙ্কুর’ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বলেন। অঙ্কুরের মাধ্যমেই লিমার অভিনয়ের শুরু। তখন লিমার বয়স ৯ বছর। লিমা ক্রমে অভিনয়, নাচ ও গানে ভালো করতে থাকেন। এরপর যুক্ত হন সিনেমায়।
লিমা প্রথম নায়িকা চরিত্রে সিনেমায় অভিনয় করেন মাত্র ১৪ বছর বয়সে। কমল সরকার পরিচালিত ছবিটির নাম ‘সুখের আগুন’। ব্যবসায়িকভাবে তেমন সফল না হলেও প্রথম ছবিতেই লিমার অভিনয় নির্মাতা দেলোয়ার জাহান ঝন্টুর নজরে পড়ে। পরে ১৯৯৩ সাল থেকে লিমা সবচেয়ে বেশি দেলোয়ার জাহান ঝন্টুর ছবিতে অভিনয় করেন। টানা আট বছরে ২৫টির মতো ছবিতে অভিনয় করেছেন লিমা। বেশির ভাগ ছবি ছিল ব্যবসাসফল। লিমার অভিনয়জীবন পুরোপুরি বদলে দেয় ৯০ দশকের জনপ্রিয় ছবি ‘প্রেমগীত’। ছবিটি ১৯৯৩ সালে মুক্তি পায়। দেলোয়ার জাহান ঝন্টু পরিচালিত ‘প্রেমগীত’ দিয়ে জনপ্রিয় সারির অভিনেত্রীদের তালিকায় চলে আসেন লিমা। এ ছবি দিয়ে জনপ্রিয়তা পান অভিনেতা ওমর সানীও। ছবির ‘আমার সুরের সাথি আয় রে’ গানটি এখনো অনেকেরই মনে আছে। লিমা সমানতালে অভিনয় করেছেন সে সময়ের জনপ্রিয় তারকা সালমান শাহ, ওমর সানী, জসীম, বাপ্পারাজ, অমিত হাসান ও রুবেলের মতো অভিনেতাদের সঙ্গে। মাসের বেশির ভাগ সময় শুটিং নিয়ে ব্যস্ত থাকা এই নায়িকা যেন হঠাৎ সবার অগোচরে অভিনয় থেকে সরে পড়েন। একসঙ্গে অনেক ছবির কাজ তড়িঘড়ি করে শেষ করেন।
অভিনয় থেকে সরে যাওয়া প্রসঙ্গে লিমা বলেছিলেন, ‘আমার পরিবার একদমই সাদামাটা। বাবা প্রথম দিকে চাইতেন অভিনয় করি, তাই শখের বশে অভিনয়ে আসি। অভিনয় করতে করতে একসময় মোটা হয়ে যাচ্ছিলাম। স্থূলতা দিন দিন বাড়ছিল। অন্যদিকে বাবাও পারিপার্শ্বিক চাপে চাইছিলেন না আর অভিনয় করি। তখন নিজের সিদ্ধান্তেই অভিনয় থেকে সরে আসি।’ অভিনয় ছাড়ার পর লিমা মোহাম্মদপুরে বিউটি পারলারের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হন। এরপর টানা ২৫ বছর ধরে লিমা সিনেমার কারও সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখেননি তিনি।
সোনিয়া : ১৯৯১ সালে ‘মাস্তান রাজা’ ছবিতে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সোনিয়ার চলচ্চিত্রে অভিনয়ের শুরু। এরপর অভিনেতা রাজ্জাকের নির্দেশনায় বাপ্পারাজের বিপরীতে ‘প্রেম শক্তি’ ছবিতে প্রথম নায়িকা চরিত্রে কাজ করেন। ১৯৯২ সালে আফজাল হোসেন ও সাইদুল আনাম টুটুলের বিজ্ঞাপনচিত্রে মডেল হয়েছিলেন। সোনিয়া সর্বশেষ অভিনয় করেন দেবাশীষ বিশ্বাস পরিচালিত ‘শুভ বিবাহ’ ছবিতে। এরপর আর নতুন কোনো ছবিতে তাকে অভিনয় করতে দেখা যায়নি। ৫০টির বেশি সিনেমায় অভিনয় করেছেন এ অভিনেত্রী। যার মধ্যে বেশ কিছু সিনেমা ব্যবসাসফলও হয়েছে। সালমান শাহ, বাপ্পারাজ, রিয়াজসহ সে সময়ের প্রথম সারির নায়কদের বিপরীতে অভিনয় করেছেন। চলচ্চিত্রের পাশাপাশি তিনি নাটকেও অভিনয় করতেন; কিন্তু প্রায় ২০ বছর ধরে সব ধরনের অভিনয়ের বাইরে তিনি। বেশ কয়েক বছর আগে বিয়ে করে প্রবাসী স্বামীর হাত ধরে লন্ডনে পাড়ি দিয়েছিলেন। জানা গেছে, তিনি সেখানকার নাগরিকত্বও হয়েছেন। বৈবাহিক জীবনে সোনিয়া তিন সন্তানের জননী।
শিল্পী : নব্বই দশকের দর্শক নন্দিত নায়িকা শিল্পী। পুরো নাম আঞ্জুমান আরা শিল্পী হলেও তাঁকে শিল্পী নামেই চিনত সবাই। ১৯৯৫ সালের দিকে চলচ্চিত্রে অভিষেক ঘটে তার। মাত্র একটি ছবিতেই সালমান শাহের বিপরীতে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন নায়িকা শিল্পী। সেটিকে ক্যারিয়ারের সেরা ছবি বলে মনে করেন তিনি। সিনেমার নাম ‘প্রিয়জন’। এ ছবিতে সালমান শাহ ছাড়াও ছিলেন রিয়াজ। প্রায় ৩৬টি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন এই দর্শকনন্দিত নায়িকা। দর্শক জনপ্রিয়তার শীর্ষে থেকেও ২০০০ সালে চলচ্চিত্র থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন শিল্পী। তাঁর অভিনীত মুক্তিপ্রাপ্ত সর্বশেষ চলচ্চিত্র দুটি হচ্ছে নায়করাজ রাজ্জাকের ‘প্রেমের নাম বেদনা’ এবং দেওয়ান নজরুলের ‘সুজন বন্ধু’। এরপর শিল্পী টেলিভিশনে চলচ্চিত্র বেশ কয়েক বছর ধরে উপস্থাপনা করেছেন। বর্তমানে বনানীতে এক ছেলে ও এক মেয়ের সঙ্গে জীবন কাটাচ্ছেন। মাঝেমধ্যে তাঁকে চলচ্চিত্রবিষয়ক আড্ডায় দেখা যায়।
একা : একসময়ের আলোচিত নায়িকা একা। ১৯৯৮ সালে নির্মাতা কাজী হায়াতের ‘তেজী’ এবং পরের বছরে ‘ধর’সহ বেশ কয়েকটি ছবিতে নায়ক মান্নার বিপরীতে অভিনয় করে আলোচনায় আসেন তিনি। অভিনয় করেন চিত্রনায়ক রুবেলের বিপরীতে ‘বাবা কেন আসামি’ ছবিতেও। এখানেও নজর কাড়তে সক্ষম হন তিনি। নায়ক মান্না মারা যাওয়ার পরও একাধিক নায়কের সঙ্গে জুটি বেঁধে অভিনয় করেছেন। শাকিব খানের বিপরীতে ‘আজকের দাপট’ আলেকজান্ডার বোর সঙ্গে সর্বাধিক ছবিতে অভিনয় ছাড়াও ৩০টির বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি। কিন্তু সেভাবে আর নিজেকে মেলে ধরতে পারেননি। একটা সময় মাদক ব্যবসার অভিযোগ উঠলে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। এরপর ২০১২-১৩ সালে দেশে ফেরেন। এরপর থেকে চলচ্চিত্রে আর দেখা যায়নি এই নায়িকাকে। চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির ২০১৭-১৮ মেয়াদের নির্বাচনে সাংগঠনিক সম্পাদক পদে প্রার্থী হয়েছিলেন একা। কিন্তু নির্বাচনে তিনি পরাজিত হন। ২০২১ সালের দিকে গৃহকর্মী নির্যাতনের অভিযোগে তিনি আটক হয়ে আলোচনায় আসেন। তবে চলচ্চিত্র অঙ্গনের অনেকেই বলেছন, অনেক দিন ধরেই একার কোনো খোঁজ নেই। তিনি নিজ থেকে যোগাযোগ করেন না।