নতুন ৮ ছবিতে মিম যেমন

ঢাকাই ছবির অভিনেত্রী বিদ্যা সিনহা মিম সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ সরব। প্রায়ই নতুন ছবি দিয়ে জানান দিনযাপনের খবর। ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক অভিনেত্রী সম্পর্কে কিছু তথ্য-
বিনোদন ডেস্ক
গতকাল একগুচ্ছ নতুন ছবি পোস্ট করেছেন মিম। এসব ছবিতে তাঁকে দেখা যাচ্ছে খোশমেজাজে ছুটি কাটাতে। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে এর আগে মিম ব্যাংককে ছুটি কাটানোর ছবি দিয়েছিলেন। এবারের সফরে তাঁর সঙ্গে আছেন স্বামী সনি পোদ্দার। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
নতুন ছবি পোস্ট করে মিম জুড়ে দিয়েছেন ভালোবাসার ইমোজি। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকেএসব ছবিতে কখনো তাঁকে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে, কখনো আবার দেখা গেছে সুইমিংপুলে। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
ভক্তরা এসব ছবির নিচে মন্তব্য করে মিমকে শুভকামনা জানিয়েছেন। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে এদিকে চলতি বছর প্রায় চার বছর বিরতির পর বড় পর্দায় ফিরছেন মিম। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে