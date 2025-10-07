পাতায়ার সৈকতে ছবি দিয়ে সাদিয়া আয়মান লিখলেন, ‘শান্তি’

পাতায়ার সৈকতে ছবি দিয়ে সাদিয়া আয়মান লিখলেন, ‘শান্তি’
সাদিয়া আয়মান ঘুরতে ভালোবাসেন। প্রায়ই তিনি ঢুঁ মারেন দেশ–বিদেশের নানা গন্তব্যে। এবার তিনি পোস্ট করেছেন থাইল্যান্ড সফরের ছবি।
বিনোদন ডেস্ক
গতকাল পাতায়ার সৈকত থেকে বেশ কয়েকটি নতুন ছবি পোস্ট করেছেন সাদিয়া আয়মান। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘শান্তি।’ অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে তাঁর নতুন ছবিগুলো বেশ পছন্দ করেছেন ভক্ত–অনুসারীরা। এ পর্যন্ত প্রতিক্রিয়া এসেছে প্রায় ৯ হাজার। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
ছবিগুলোতে তাঁকে সমুদ্রের নির্জনতা উপভোগ করতে দেখা গেছে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে চলতি বছর বেশ কয়েকটি আলোচিত প্রকল্পে দেখা গেছে অভিনেত্রী। সবশেষ আলোচনায় ছিলেন চরকিতে মুক্তি পাওয়া ভিকি জাহেদের ফ্ল্যাশ ফিকশন ‘অন্ধ বালক’ দিয়ে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
এ ছাড়া চলতি বছর ঈদুল আজহায় মুক্তি পাওয়া তানিম নূরের সিনেমা ‘উৎসব’–এ জেসমিন চরিত্রে অভিনয় করে আলোচনায় ছিলেন। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
অমিতাভ রেজা চৌধুরীর ওয়েব সিরিজ ‘বোহেমিয়ান ঘোড়া’য় অভিনয় করেও প্রশংসিত হয়েছেন। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকেঅভিনেত্রী মনে করেন, টানা কাজের ফাঁকে বিরতি নিয়ে ঘোরাঘুরি করতে হয়। তিনি মনে করেন, ঘোরাঘুরি মানুষকে একটু প্রশান্তি দেয়। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে এ প্রসঙ্গে প্রথম আলোকে তিনি বলেছিলেন, ‘একটা চরিত্রে যখন অনেক দিন থাকি, মনে হয়, যদি ঘুরে আসি, তা দেশে হোক বা দেশের বাইরে, মনটা সতেজ হয়। নতুন করে আবার ভাবতে পারি।’ অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে