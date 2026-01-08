মাটির চুলায় কী রান্না করছেন জয়া

রান্নার করার সময়ে জয়া আহসান
বিনোদন প্রতিবেদকঢাকা

রুপালি পর্দার বাইরে জয়া আহসান যেন একেবারেই অন্য রকম—সহজ, মাটির কাছাকাছি আর প্রকৃতিপ্রেমী। ঢালিউডের পাশাপাশি বলিউড–টালিউডে ব্যস্ততা আর তারকাখ্যাতির মধ্যেও ঘরোয়া জীবনের টান কখনো ছাড়েননি তিনি। সম্প্রতি ফেসবুকে প্রকাশিত এক ভিডিওতে তাঁর সেই চেনা, স্বাভাবিক জীবনযাপন আবারও মুগ্ধ করেছে ভক্তদের।

কাজের সুবাদে জয়া আহসানের পরিচিতি দেশের বাইরেও ছড়িয়েছে। ঢালিউড ও টালিউডে দাপটের পর বলিউডেও নিজের অভিনয়গুণে নজর কেড়েছেন তিনি। জনপ্রিয়তার উচ্চতায় পৌঁছেও জয়া থাকতে ভালোবাসেন মাটির সঙ্গে মিশে। সুযোগ পেলেই ছুটে যান প্রকৃতির কাছে, কাটান নিরিবিলি সময়।

কনকনে শীতের মধ্যে এমনই এক ঘরোয়া মুহূর্ত জয়া আহসান ভাগ করে নিয়েছেন তাঁর ভক্তদের সঙ্গে। জানা গেছে, ঢাকার পাশেই নিজের বাগানবাড়িতে প্রায়ই অবসর সময় কাটাতে ছুটে যান তিনি। এই তীব্র শীতেও যেমনটা ছুটে গেলেন। এবার গিয়ে সেখানে তিনি মাটির চুলায় রান্নায় মেতে উঠলেন। নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুকে প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা যায়, মাটির চুলায় নিজ হাতে রান্না করছেন জয়া। ভিডিওতে জয়া বলেন, ‘আমি খুব বেশি রান্না করতে পারি না; মাঝে মাঝে বাচ্চাদের (পোষা প্রাণী) জন্য রান্না করি।’  

রান্নার ফাঁকেই জয়া জানালেন, বাড়ির সব জায়গার মধ্যে রান্নাঘরটাই তাঁর সবচেয়ে আরামের জায়গা। তীব্র শীতে চুলার পাশে বসে দুধ চা খেতে খেতেই শোনা যায় তাঁর কণ্ঠে স্বস্তির ছোঁয়া। ভিডিওতে আরও জানা যায়, দুপুরে গরুর মাংস রান্না করার পরিকল্পনাও রয়েছে তাঁর। এ মুহূর্তে অভিনেত্রী নিজের বাগানবাড়িতে নিজের মতো করে ঘরোয়া জীবন উপভোগ করছেন। দৈনন্দিন খাওয়াদাওয়া, রান্নাবান্না আর পোষ্যদের সঙ্গে কাটানো মুহূর্তগুলো তিনি তুলে ধরেছেন ভক্তদের সামনে, যা মুহূর্তেই প্রশংসা কুড়িয়েছে।

অভিনয়ের দিক থেকেও গত বছরটি জয়া আহসানের জন্য ছিল দারুণ সফল। বাংলাদেশ ও ভারতে মুক্তি পেয়েছে তাঁর অভিনীত ‘তাণ্ডব’, ‘উৎসব’, ‘ডিয়ার মা’ ও ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’—যেগুলো দর্শক ও সমালোচক মহলে বেশ প্রশংসিত হয়েছে। পর্দার সাফল্যের পাশাপাশি বাস্তব জীবনের এই সরল, ঘরোয়া রূপই যেন জয়া আহসানকে আরও আপন করে তুলেছে তাঁর ভক্তদের কাছে।

