‘উৎসব’ সিনেমা দর্শকদের সঙ্গে দেখছেন সাদিয়া ও সৌম্য জ্যোতিরা। ছবি: ফেসবুক থেকে
টানা ২০০ দিন ধরে সিনেমা হলে চলছে এই বাংলা সিনেমা

টানা ২০০ দিন ধরে প্রেক্ষাগৃহে চলছে একটি বাংলা সিনেমা। যেটি আবার ওটিটিতে মুক্তি পেয়েছে চার মাস আগে! বলছি তানিম নূরের ঈদের সিনেমা ‘উৎসব’ এর কথা, যেটি এখনো চলছে প্রেক্ষাগৃহে। রাজধানীর যমুনা ব্লকবাস্টার ও কেরানীগঞ্জের লায়ন সিনেমাসে ছবিটি এখনো চলছে, দর্শক উপস্থিতিও রয়েছে।

‘উৎসব’–এ জাহিদ হাসান ও সাদিয়া আয়মান। ছবি: প্রযোজনা সংস্থার সৌজন্যে

হলিউড বা বলিউডের জনপ্রিয় সিনেমাগুলোর ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে প্রেক্ষাগৃহে চলার ‘রীতি’ নতুন কিছু নয়। কিন্তু বাংলা সিনেমার ক্ষেত্রে এমন ঘটনা খুব একটা দেখা যায় না। বিশেষ করে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যখন প্রেক্ষাগৃহে দর্শক টানাই বড় চ্যালেঞ্জ, তখন উৎসব যেন সেই সংকটের মধ্যেও এক আশার আলো।
ব্লকবাস্টার সিনেমাসে ‘উৎসব’ এর একটি, আর লায়ন সিনেমাসে চলছে তিনটি শো।
ছবির নির্মাতা তানিম নূর প্রথম আলোকে বলেন, ‘খবরটা আনন্দের। এরই মধ্যে আমি আমার পরের সিনেমার কাজ শুরু করেছি, আর ‘‘উৎসব’’ এখনো চলছেই। এ ছবির মাধ্যমে দর্শকের অনেক ভালোবাসা পেয়েছি, আশা রাখি ‘‘বনলতা এক্সপ্রেস’ ছবিতেও এ ভালোবাসা পাব।’

বিশেষ উপলক্ষ ছাড়া তেমন কোনো সিনেমা মুক্তি পাচ্ছে না, আবার মুক্তি পাওয়া বেশির ভাগ সিনেমা আশানুরূপ ব্যবসাও করতে পারছে না, এই যখন অবস্থা, তখন প্রযোজক ও পরিচালকের কাছে আশার গল্প হয়ে উঠেছে ‘উৎসব’। ২০০ দিনে দেশের বাজার থেকেই ১০ কোটি টাকার বেশি আয় করেছে উৎসব। বিদেশের বাজার মিলিয়ে এই আয় ১৩ কোটি টাকার বেশি। শুধু টিকিট বিক্রি থেকেই এসেছে এই টাকা।

‘উৎসব’ সিনেমার পোস্টার

‘উৎসব’ সিনেমাটিতে অভিনয় করেছেন জাহিদ হাসান, জয়া আহসান, অপি করিম, চঞ্চল চৌধুরী, আফসানা মিমি, তারিক আনাম খান, আজাদ আবুল কালাম, ইন্তেখাব দিনার, সুনেরাহ বিনতে কামাল, সৌম্য জ্যোতি, সাদিয়া আয়মানসহ অনেকে। সিনেমাটির গল্প লিখেছেন তানিম নূর, আয়মান আসিব, সুস্ময় সরকার ও সামিউল ভূঁইয়া। চিত্রনাট্য ও সংলাপ করেছেন আয়মান আসিব স্বাধীন ও সামিউল ভূঁইয়া।

