মন্দিরা চক্রবর্তী। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
মন্দিরা চক্রবর্তী। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
ঢালিউড

পূজার আনন্দে মন্দিরা, রইল ১০টি ছবি

অভিনেত্রী মন্দিরা চক্রবর্তী এখন আছেন পূজার আনন্দে। মঙ্গলবার অষ্টমীর দিনে পোস্ট করেছেন নতুন বেশ কয়েকটি ছবি। এসব ছবি দেখতে দেখতে জেনে নেওয়া যাক মন্দিরা সম্পর্কে কিছু তথ্য—

বিনোদন ডেস্ক
একগুচ্ছ ছবি দিয়ে মন্দিরা লিখেছেন, ‘শুভ অষ্টমী। মঙ্গল হোক সবার।’ অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
ছবিতে মন্দিরাকে দেখা যাচ্ছে শাড়িতে, একটি বিলে ছবির জন্য পোজ দিতে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
তাঁর নতুন ছবিগুলো পছন্দ করেছেন অনেক ভক্ত। কেউ মন্তব্য করেছেন, ‘সুন্দর’। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
মন্দিরাকে সর্বশেষ দেখা গেছে ঈদে মুক্তি পাওয়া মিঠু খানের সিনেমা ‘নীলচক্র’–তে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
ছবিতে মন্দিরা অভিনয় করেছেন নাচের শিক্ষিকার চরিত্রে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
মন্দিরা চক্রবর্তী অভিনীত প্রথম চলচ্চিত্র ‘কাজলরেখা’। গিয়াসউদ্দিন সেলিম পরিচালিত এই ছবিতে নামভূমিকায় অভিনয় করে আলোচনায় আসেন তিনি। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
চ্যানেল আইয়ের রিয়েলিটি শো ‘সেরা নাচিয়ে’ দিয়ে বিনোদন অঙ্গনে পথচলা শুরু করেন মন্দিরা। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে কে
আগে প্রথম আলোকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছিলেন, মন্দিরা আরও যোগ করেন, ‘একদম মাসালা টাইপের সিনেমায় কাজ করতে চাই। আমি নাচের মেয়ে। এখন পর্যন্ত যেসব ছবিতে অভিনয় করেছি, তেমনভাবে নাচের মুনশিয়ানা দেখানোর সুযোগ পাইনি। আমি যেমন পিওর রোমান্টিক গানে পারফর্ম করতে চাই, তেমনি আইটেম গানেও নিজেকে উপস্থাপন করতে চাই।’ অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে থে
মন্দিরার অভিনয় নিয়ে সমালোচনা আছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘পৃথিবীতে কোনো মানুষই শতভাগ পারফেক্ট নন। একজনের কোনো দিক ভালো তো অন্যদিক তুলনামূলক কম ভালো। দর্শক আলোচনা–সমালোচনা করবেনই। আমি কখনোই ভাবি না যে সবাই আমাকে পছন্দ করবেন বা প্রশংসা করবেন। এটা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।’
Also read:রাজের সাথে প্রেম হওয়ার সুযোগ নেই: মন্দিরা
কয়েকটি নতুন প্রকল্প নিয়ে কথা চলছে, তবে এখনো নতুন সিনেমায় অভিনয়ের কথা জানাননি মন্দিরা। অভিনেত্রীর ফেসবুক
আরও পড়ুন