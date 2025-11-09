অমিতাভ বললেন, ‘বাংলা বুঝি পুরোটা’

মুম্বাইয়ের এক বিজ্ঞাপনচিত্রের সেটে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল ঢাকাই সিনেমার নির্মাতার সঙ্গে বলিউড কিংবদন্তি অমিতাভ বচ্চনের। সেই সেটেই কাজ করছিলেন ‘প্রিন্স: ওয়ানস আপন আ টাইম ইন ঢাকা’ সিনেমার সিনেমাটোগ্রাফার অমিত রায়। তাঁর আমন্ত্রণেই মুম্বাই সফররত পরিচালক আবু হায়াত মাহমুদ ও প্রযোজক শিরিন সুলতানা পৌঁছে যান অমিতাভের শুটিং লোকেশনে। আর সেখানে ঘটে চমকপ্রদ মুহূর্ত—বাংলাদেশের সিনেমা নিয়েও আগ্রহ দেখান বলিউড শাহেনশাহ, জানান শুভকামনাও।
‘এটা সত্যিই এক প্রাইসলেস মুহূর্ত,’ একটি সংবাদমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এমনটি বললেন আবু হায়াত মাহমুদ। ‘আমরা গিয়েছিলাম অমিত রায়ের সঙ্গে কাজের পরিকল্পনা নিয়ে। হঠাৎই অমিতাভ স্যরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। অমিত রায় আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমি বললাম, আপনি তো বাংলাতেও কথা বলতে পারেন! উনি হেসে বললেন, পারি অল্প অল্প, তবে পুরোটা বুঝি। এরপর আমাদের ছবির বিষয়ে জানলেন, শুভকামনাও জানালেন। ছবিও তুললেন আমাদের সঙ্গে। জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা এটি।’
নির্মাতা জানান, ‘প্রিন্স’–এর প্রি–প্রোডাকশন ও কাস্টিংয়ের কাজ চলছে পুরোদমে। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই শুরু হবে শুটিং। ভারত ও বাংলাদেশ—দুই দেশেই হবে দৃশ্যধারণ।
‘পুরো কাস্টিং ও শুটিং প্ল্যান এক সপ্তাহের মধ্যে জানাতে পারব,’ বললেন অমিত রায়। মূলত সেই বিষয়গুলো চূড়ান্ত করতেই মুম্বাই সফর তাঁর।
এর আগে মুম্বাই ফিল্ম সিটিতে বলিউড তারকা আমির খানের শুটিং সেটেও দেখা গিয়েছিল ‘প্রিন্স’ টিমকে। তখনো তাঁদের সঙ্গে ছিলেন সিনেমাটোগ্রাফার অমিত রায়। তিনি তখন আমির খানের একটি বিজ্ঞাপনচিত্রের কাজ করছিলেন।
‘আমাদের আগেই অমিত রায়ের সঙ্গে মিটিং ঠিক ছিল,’ বলেন আবু হায়াত। ‘তিনি শুটিংয়ে থাকায় আমাদের সেটে ডাকেন। গল্প, চিত্রনাট্য, এক্সিকিউশনসহ নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। একপর্যায়ে উনি আমাদের আমির খানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। আমরা বাংলাদেশের ইন্ডাস্ট্রি ও সিনেমা নিয়ে কথা বলি। তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনলেন, শুভকামনাও জানালেন।’
অমিত রায় বলিউডের অভিজ্ঞ সিনেমাটোগ্রাফার—‘সরকার’, ‘অ্যানিমেল’, ‘ডানকি’, ‘ধোঁকা’, ‘ফিদা’সহ একাধিক জনপ্রিয় ছবির চিত্রগ্রাহক। এবার তিনি যুক্ত হয়েছেন বাংলাদেশের সিনেমা ‘প্রিন্স’-এর সঙ্গে।
ঢাকার আন্ডারওয়ার্ল্ডে ‘প্রিন্স’-এর গল্প
নব্বই দশকের ঢাকার আন্ডারওয়ার্ল্ড ঘিরে নির্মিত হচ্ছে ‘প্রিন্স: ওয়ানস আপন আ টাইম ইন ঢাকা’। পরিচালক জানিয়েছেন, এটি অনেকটাই সত্য ঘটনা অবলম্বনে তৈরি হচ্ছে। ছবির ট্যাগলাইন—‘আমি কালা’। শাকিব খান থাকছেন কেন্দ্রীয় চরিত্রে। গুঞ্জন রয়েছে, আলোচিত সন্ত্রাসী কালা জাহাঙ্গীরের বাস্তব ঘটনাবলি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে লেখা হয়েছে এর কাহিনি।
কালা জাহাঙ্গীরের চরিত্রে মোশাররফ করিম অভিনয় করতে পারেন বলে আলোচনা চলছে, যদিও পরিচালক বিষয়টি নিশ্চিত করেননি।
‘মোশাররফের সঙ্গে প্রাথমিকভাবে কথা হয়েছে,’ বললেন আবু হায়াত। ‘তবে শিডিউল মেলাতে পারলে তবেই হবে। এখনো কোনো চরিত্রই পুরোপুরি চূড়ান্ত নয়।’
বলিউডের দুই মহাতারকা—অমিতাভ বচ্চন ও আমির খানের শুভকামনা নিয়ে এবার শাকিব খানের ‘প্রিন্স’ এগিয়ে যাচ্ছে শুটিংয়ের দিকে। ঢাকাই সিনেমার জন্য এটি নিঃসন্দেহে এক নতুন অনুপ্রেরণার গল্প।