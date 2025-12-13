দক্ষিণ কোরিয়ার বিশ্ববিখ্যাত স্টুডিওতে শেষ হয়েছে সিনেমার কালার ও সাউন্ডের কাজ

‘নোনাজলের কাব্য’র পর দ্বিতীয় ছবি ‘মাস্টার’ নির্মাণ করছেন তরুণ নির্মাতা রেজওয়ান শাহরিয়ার। দৃশ্যধারণ শেষে ছবিটি এখন আছে সম্পাদনার টেবিলে। দক্ষিণ কোরিয়ার বিশ্ববিখ্যাত স্টুডিওতে শেষ হয়েছে এর কালার ও সাউন্ডের কাজ। এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত ছিলেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের শিল্পীরা।
রাজনৈতিক থ্রিলার ‘মাস্টার’-এর শুটিং–পরবর্তী কাজ হয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ায়। পোস্টপ্রোডাকশনে যুক্ত আছেন বং জুন-হোর ‘স্নোপিয়ার্সার’ সিনেমার সম্পাদক স্টিভ এম চো ও লি চ্যাং-ডংয়ের বার্নিং সিনেমার সাউন্ড ডিজাইনার হান ম’হুয়ান।
নির্মাতা জানান, বুসান ফিল্ম কমিশনের সহায়তায় কোরিয়ার সিউল ও বুসানের সি ফোরটি সেভেন, ওয়েভল্যাব ও বুসান সাউন্ড স্টেজের স্টুডিওতে মাস্টার-এর কালার গ্রেডিং, সাউন্ড ডিজাইন ও মিক্সিংয়ের কাজ হয়েছে। কোরিয়ার এই সফরে নির্মাতার সঙ্গে ছিলেন বাংলাদেশের ছবির শব্দ সম্পাদক ও ডিজাইনার শৈব তালুকদার। মাস্টার-এর সম্পাদনা করেছেন ক্রিস্টান স্প্রাগ ও হাও টিং শি। ক্রিস্টান এর আগে নির্মাতার প্রথম ছবি নোনাজলের কাব্যরও সম্পাদনা করেন।
এ ছাড়া সিনেমায় কাজ করেছেন তাইওয়ানিজ কম্পোজার হাও টিং শি। পোস্ট, ভিএফএক্সসহ ডেলিভারির কাজ করছে বাংলাদেশের মাইপিক্সেলস্টোরী, পেপার ব্রিক, প্রোমেথিয়ান পিক্সেল ও স্টুডিও টেন অন টেন। ‘মাস্টার’ সিনেমায় দেশের তৃণমূল পর্যায়ের রাজনীতির নানা দিক উঠে আসবে। ছবিটি ২০২২-২৩ অর্থবছরে সরকারি অনুদান পায়। পরিচালনার পাশাপাশি সিনেমার প্রযোজকও রেজওয়ান। সাব্বির হোসেনের সঙ্গে যৌথভাবে সিনেমাটির চিত্রনাট্যও লিখেছেন তিনি।
নির্মাতা জানিয়েছেন, ছবিটি প্রথমে বিশ্বের বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে অংশ নেবে, এরপর মুক্তি পাবে দেশের প্রেক্ষাগৃহে। সিনেমার বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন নাসির উদ্দিন খান, জাকিয়া বারী মম, আজমেরী হক বাঁধন, ফজলুর রহমান বাবু, লুৎফর রহমান জর্জ।