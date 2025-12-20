‘রঙবাজার’-এ দেখা যাবে কোন তারকাদের

নতুন সিনেমা ‘রঙবাজার’ নিয়ে আসছেন নির্মাতা রাশিদ পলাশ। গতকাল তাঁর নতুন চলচ্চিত্র ‘রঙবাজার’-এর প্রথম ঝলক প্রকাশিত হয়। নির্মাতা নিজের ফেসবুক পেজে ছবিটির একটি পোস্টার শেয়ার করে এটি প্রকাশের ঘোষণা দেন।
নির্মাতা জানান, ছবিটি মুক্তি দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এই প্রকাশনার মাধ্যমে। তারই ধারাবাহিকতায় ফার্স্ট লুক প্রকাশ। কিছুদিনের মধ্যেই টিজার প্রকাশ করবেন বলেও জানান।
একটি যৌনপল্লি উচ্ছেদের ঘটনা নিয়ে ‘রঙবাজার’-এর গল্প। সিনেমায় একজন নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করেছেন পিয়া জান্নাতুল। বিভিন্ন চরিত্রে আরও অভিনয় করেছেন শম্পা রেজা, নাজনীন চুমকি, তানজিকা আমিন, মৌসুমী হামিদ, লুৎফর রহমান জর্জ ও বড়দা মিঠু।
তামজিদ অতুলের গল্প–ভাবনায় সিনেমাটির চিত্রনাট্য লিখেছেন গোলাম রাব্বানী। সিনেমাটি প্রযোজনা করেছে লাইভ টেকনোলজিস।