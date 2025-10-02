মুম্বাইতে আমির খানের শুটিং সেটে শাকিব খানের সিনেমার নির্মাতা

মুম্বাই ফিল্ম সিটিতে শুটিং চলছিল আমির খানের। সেই শুটিং সেটে হাজির হন শাকিব খানের ‘প্রিন্স’ সিনেমার পরিচালক আবু হায়াত মাহমুদ। সঙ্গে ছিলেন তাঁর প্রযোজক ও টিমের সদস্যরা। এ সময় বলিউড তারকা আমির খানের সঙ্গে কথাও হয়েছে বাংলাদেশের এই পরিচালকের। আবু হায়াতের ফেসবুকে পোস্টেও অনেকে জানতে চেয়েছেন কেন আমির খানের শুটিং সেটে তিনি। এ নিয়ে বেশ কৌতূহল তৈরি হয়েছে।
আবু হায়াত মাহমুদ জানালেন, আমির খানের শুটিং ক্যামেরার মনিটরের সামনেই ছিলেন তিনি। তবে শুটিংয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। মূলত অমিত রায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। এই অমিত চিত্রগ্রাহক। তিনি ছিলেন আমির খানের বিজ্ঞাপনচিত্রের চিত্রগ্রাহক। তিনি এবার আবু হায়াতের সিনেমার চিত্রগ্রাহকের কাজ করবেন।
আবু হায়াত বলেন, ‘আমাদের বেশ আগেই চিত্রগ্রাহকের সঙ্গে মিটিং ছিল। সেভাবেই আমরা মুম্বাইতে গিয়েছিলাম। আমাদের অমিত রায়ের সঙ্গে মিটিংও হয়। গল্প, চিত্রনাট্য, এক্সিকিউশনসহ নানা বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে। দুই দিন মিটিংয়ের এক দিন তিনি জানান শুটিং সেটে যেতে। আগেই জানিয়েছিলেন আমির খানের শুটিং। পরে আমরা আমাদের মতো শুটিংয়ের ফাঁকে মিটিং করেছি।’
এ সময়ে অমিত রায় তাঁদের আমির খানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। ‘আমাদের কুশল বিনিময়, আমরা বাংলাদেশের ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করি—এগুলো নিয়ে কথা হয়েছে। আমরা সিনেমা করতে যাচ্ছি। আমির খান এসব কথা শুনলেন। শুভকামনা জানালেন। এর বাইরে আমাদের খুব বেশি কথাও হয়নি। তিনি এই শুটিংয়ের জন্য সময় দিয়েছিলেন মাত্র ৭ ঘণ্টা। এই সময়ে রিহার্সাল, আবার শুটিং। যে কারণে রিহার্সালের সময় আমরা চিত্রগ্রাহকের সঙ্গে আমাদের প্রোজেক্ট নিয়ে কথা বলেছি। সিনেমাটির শুটিং নিয়ে কী পরিকল্পনা করছি, সেগুলো নিয়েই কথা হয়েছে।’
অমিত রায় এর আগে ভারতের ‘সরকার’, ‘অ্যানিমেল’, ‘ডানকি’, ‘ধোকা’, ‘ফিদা’সহ একাধিক সিনেমার চিত্রগ্রাহক হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি এবার যুক্ত হয়েছেন বাংলাদেশের সিনেমা ‘প্রিন্স: ওয়ানস আপন আ টাইম ইন ঢাকা’ সিনেমায়। আইএমডিবিতেও সেই তথ্য সংযুক্ত রয়েছে।
পরিচালক বলেন, ‘আমরা আগামী নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে সিনেমার শুটিংয়ে যাচ্ছি। তার আগে সব কাজ গোছাচ্ছি। সেখানে বড় একটা দায়িত্বে থাকবেন চিত্রগ্রাহক। তাঁর সঙ্গে মিটিং সেট করা ছিল। শুটিংয়ের পরিকল্পনা নিয়ে কথা হয়েছে। আমরা দেশে ও বিদেশে সিনেমার শুটিং করব। সেটা নিয়েও ভারতে যাওয়া।’
‘প্রিন্স: ওয়ানস আপন আ টাইম ইন ঢাকা’ দিয়ে প্রথমবার সিনেমায় নাম লেখাচ্ছেন আবু হায়াত। তাঁর এই সিনেমার ট্যাগ লাইন ‘আমি কালা’। এ আগে জানিয়েছিলেন, সিনেমাটির গল্প অনেকটাই সত্য ঘটনা অবলম্বনে। নব্বই দশকের ঢাকার আন্ডারওয়ার্ল্ডের গল্প নিয়ে ‘প্রিন্স’–এর কাহিনি। এটাও শোনা যাচ্ছে, সন্ত্রাসী কালা জাহাঙ্গীরের বিভিন্ন ঘটনা প্রাধান্য পাবে গল্প। সিনেমায় শাকিব খান প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন। কিন্তু কালা জাহাঙ্গীর চরিত্রটিতে কাকে দেখা যাবে?
সিনেমা–সংশ্লিষ্ট ফেসবুক গ্রুপগুলোতে ছড়িয়েছে কালা জাহাঙ্গীর চরিত্রে অভিনয় করবেন মোশাররফ করিম। তবে সেটা এখনো চূড়ান্ত নয়। এক সাক্ষাৎকারে পরিচালক জানিয়েছেন, গল্প ঢাকার আন্ডারওয়ার্ল্ডের হলেও এই সিনেমায় মোশাররফ করিমের অভিনয়ের কথা চূড়ান্ত নয়। তিনি বলেন, ‘মোশাররফের সঙ্গে প্রাথমিক পর্যায়ে কথা হয়েছে। তাঁর শিডিউল সঠিক সময় পাওয়া যাবে কি না, জানি না। এই চরিত্রের জন্য আমরা অনেকের সঙ্গেই কথা বলছি। আমাদের কোনো চরিত্রই চূড়ান্ত করা হয়নি।’
পরিচালক আরও জানান, গত সপ্তাহে সিনেমার কাজে ভারতে ছিলেন। বেশ কটি মিটিংও সেরেছেন। এক সপ্তাহ পরে আজ দেশে ফিরেছেন। এখন সিনেমার শিল্পী–কলাকুশলী চূড়ান্ত করে দ্রুত অনুশীলনে চলে যাবেন। সিনেমার গল্পে রয়েছে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ নারী চরিত্র। এর মধ্যে একজনকে নতুনদের মধ্যে থেকে নেওয়া হবে। বাকি দুজনের একজন নাটকের অভিনেত্রী ও একজন সিনেমার নায়িকা রয়েছেন এই তালিকায়। তাঁদের নাম আপাতত বলতে চান না। সবশেষে তিনি বলেন, ‘সিনেমার শুটিং নভেম্বরের মাঝামাঝিতে চূড়ান্ত। আর্টিস্ট বাছাইয়ের কাজ এ মাসের মধ্যেই চূড়ান্ত করব।’