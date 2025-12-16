‘বিজয় দিবস, তোমাকে অভিবাদন’—জয়া আহসান থেকে শাকিব খান কে কী লিখলেন

‘বিজয় দিবস, তোমাকে অভিবাদন’—জয়া আহসান থেকে শাকিব খান কে কী লিখলেন
মহান মুক্তিযুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়েছিল ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর। মহান বিজয় দিবসে জয়া আহসান, শাকিব খান, সুমাইয়া শিমু, অপূর্ব, বুবলীসহ অনেকে ফেসবুকে শুভেচ্ছা জানালেন।
বিনোদন ডেস্ক
বাংলাদেশর পতাকা ও একাত্তরে রণাঙ্গনের যোদ্ধাদের ছবি ফেসবুকে পোস্ট করে অভিনেত্রী জয়া আহসান লিখেছেন, ‘বিজয় দিবস, তোমাকে অভিবাদন। সমস্ত দেশবাসীর লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে তুমি জন্ম দিয়েছ বাংলাদেশ নামে একটি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র। তোমাকে পাওয়ার জন্য লড়াই করে অকাতরে প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছে মুক্তিযোদ্ধারা। অনেক মৃত্যু, অনেক ত্যাগের মধ্য দিয়ে রক্ত ও অশ্রুমাথা পথে তুমি এসেছ। তোমার প্রতি আমাদের ঋণ আমরা বিন্দুমাত্র শোধ করতে পারিনি। এই ঋণের সামান্য প্রতিদান হবে সেই দিন, যেদিন বাংলাদেশকে আমরা প্রতিটি মানুষের জন্য একটি ন্যায্য ও সাম্যের রাষ্ট্র করে তুলতে পারব। তুমি আমাদের মনে করিয়ে দাও, মুক্তিযুদ্ধ অবিরাম এক লড়াইয়ের নাম, যে লড়াইয়ে আমাদের জয়ী হতে হবে। তোমাকে অভিবাদন, বিজয় দিবস।’
ছবিটি ফেসবুকে পোস্ট করে বাংলাদেশের পতাকার ইমোজি জুড়ে দেন অভিনেতা শাকিব খান
বিজ্ঞাপন
বাংলাদেশের পতাকার ছবিটি পোস্ট করে বাপ্পা মজুমদার লিখেছেন, ‘বাংলাদেশ’। শর্ষেখেতে তোলা ছবিটি ফেসবুকে পোস্ট করেছেন অভিনেত্রী সুমাইয়া শিমু। লিখেছেন, ‘এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, সকল দেশের রানী সে যে—আমার জন্মভূমি।’মুক্তিযুদ্ধের ছবিটি পোস্ট করে অভিনেতা অপূর্ব লিখেছেন, ‘সবাইকে মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা। যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে পেয়েছি স্বাধীনতা তাদেরকে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বয়ে যাক বিজয়ের চেতনা।’