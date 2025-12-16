‘রইদ’ ও ‘মাস্টার’ সিনেমার দৃশ্য
ঢালিউড

রটারড্যামে বাংলাদেশের দুই সিনেমা

বিনোদন প্রতিবেদকঢাকা

রটারড্যাম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের প্রতিযোগিতা বিভাগে জায়গা করে নিয়েছে বাংলাদেশি দুই নির্মাতার সিনেমা। এর মধ্যে মেজবাউর রহমান সুমনের ‘রইদ’ প্রতিযোগিতা করবে উৎসবের টাইগার কম্পিটিশন বিভাগে আর রেজওয়ান শাহরিয়ারের সুমিতের ‘মাস্টার’ লড়বে বিগ স্ক্রিন কম্পিটিশন বিভাগে। আজ মঙ্গলবার দুই ছবির পরিচালক প্রথম আলোকে এ তথ্য জানান।

এবার বাংলাদেশের তিনটি সিনেমা থাকবে ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল রটারড্যামে। এর আগে মোহাম্মদ তাওকীর ইসলামের ‘দেলুপি’ সিনেমাটি জায়গা করে নিয়েছে উৎসবের ব্রাইট ফিউচার বিভাগে। এই বিভাগে নির্মাতাদের বানানো প্রথম ও দ্বিতীয় সিনেমা নির্বাচিত হয়।

‘রইদ’ সিনেমার পোস্টার

‘হাওয়া’র পর ‘রইদ’, যাচ্ছে টাইগার কম্পিটিশনে

‘রইদ’ ছবির পরিচালক মেজবাউর রহমান এর আগে ‘হাওয়া’ বানিয়ে প্রশংসিত হন। নীরবে গত বছর শেষ করেন দ্বিতীয় ছবির দৃশ্যধারণ। আজ মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে ছবিটি নিয়ে কথা বলেন পরিচালক ও শিল্পী–কলাকুশলীরা। সংবাদ সম্মেলনে রটারড্যাম উৎসবে আমন্ত্রণ পাওয়ার খবরটি জানানো হয়।

পরে ফেসবুক পোস্টে মেজবাউর রহমান লিখেছেন, ‘বাংলাদেশ থেকে কোনো পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রথমবারের মতো রটারড্যাম উৎসবের মূল প্রতিযোগিতা বিভাগে আমন্ত্রিত হলো। এর মাধ্যমে “রইদ” সারা বিশ্বের আমন্ত্রিত গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্রের সঙ্গে টাইগার কম্পিটিশন বিভাগে প্রতিযোগিতা করবে।’

মেজবাউর রহমান সুমন

তবে দেশের প্রেক্ষাগৃহে ছবিটি কবে মুক্তি পাবে, সে ব্যাপারে এখনো কিছুই জানাতে চাননি। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী জুন-জুলাইয়ে ছবিটি বড় পর্দায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে। ছবির গল্প নিয়ে বিস্তারিত কিছু বলতে চাননি সুমন, শুধু জানালেন এটি একটি প্রেমের গল্প। সঙ্গে পারিপার্শ্বিক অনেক কিছুই উঠে আসবে। সিলেটের সুনামগঞ্জে ছবির দৃশ্যধারণ হয়েছে। ছবির প্রধান দুই চরিত্রে অভিনয় করেছেন মোস্তাফিজুর নূর ইমরান ও নাজিফা তুষি।

‘মাস্টার’ সিনেমার পোস্টার

বিগ স্ক্রিন কম্পিটিশনে ‘মাস্টার’

রেজওয়ান শাহরিয়ার সুমিতের রাজনৈতিক থ্রিলার ‘মাস্টার’ জায়গা পেয়েছে একই উৎসবের আরেকটি প্রতিযোগিতা বিভাগ বিগ স্ক্রিনে। পরিচালক বলেন, ‘যেহেতু এর প্রেক্ষাপট নির্বাচন ও রাজনীতি, তাই এর ক্যানভাস অনেক বৃহৎ। এটি মূলত বড় পর্দা বা প্রেক্ষাগৃহের কথা মাথায় রেখেই নির্মিত। আমরা সাধারণত সিনেমার প্রোডাকশন বা শুটিং নিয়ে যতটা বিশদভাবে ভাবি, এই ছবির পোস্ট-প্রোডাকশনেও ঠিক ততটাই শ্রম ও সময় দেওয়া হয়েছে।’

রেজওয়ান শাহরিয়ার সুমিত

ছবির গল্প প্রসঙ্গে রেজওয়ান শাহরিয়ার জানান, সময়ের প্রয়োজনে একজন শিক্ষকের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর তৈরি হয় নানা সংকট। নির্বাচনে তার পেছনে যারা সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করে, পরবর্তী সময়ে তাদের প্রায় সবাই শিক্ষকের কাছে অন্যায্য সাহায্য প্রত্যাশা করে। সেই সাহায্যপ্রত্যাশীদের এড়িয়ে যাওয়াও সম্ভব হয় না, আবার নিজের ব্যক্তিত্ব ও বিবেক তাকে বাধাগ্রস্তও করে। এই দ্বন্দ্ব তাকে পরিণত করে ভিন্ন এক মানুষে। ‘মাস্টার’ ছবিটির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন নাসির উদ্দিন খান। এ ছাড়া বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন আজমেরী হক বাঁধন, জাকিয়া বারী মম, ফজলুর রহমান বাবু প্রমুখ।
২০২৬ সালের ২৯ জানুয়ারি শুরু হবে রটারড্যাম উৎসব, চলবে ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

