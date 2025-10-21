জয়া আহসান
জয়া আহসান
ঢালিউড

জয়া আহসান কি প্লাস্টিক সার্জারি করেছেন

বিনোদন ডেস্ক

প্লাস্টিক সার্জারি করেছেন? প্রায়ই এমন প্রশ্নের মুখে পড়েন অভিনেত্রীরা। হলিউড কিংবা বলিউডেও প্লাস্টিক সার্জারি নিয়ে বিস্তর আলোচনা রয়েছে। বলিউড তারকা শিল্পা শেঠি, আনুশকা শর্মা থেকে মার্কিন পপ তারকা কার্ডি বি—অনেকেই প্লাস্টিক সার্জারি করার কথা স্বীকারও করেছেন।

ঢাকার অভিনেত্রীদের মধ্যে কারা প্লাস্টিক সার্জারি করেছেন—তা নিয়েও আলোচনা রয়েছে। তবে বিষয়টি নিয়ে ঢাকার তারকাদের খুব একটা কথা বলতে দেখা যায় না। কেউ কেউ লুকোছাপা করেন। তবে বিষয়টি নিয়ে মাছরাঙা টেলিভিশনের ‘বিহাইন্ড দ্য ফেইম উইথ আরআরকে’ শোতে কথা বলেছেন জয়া আহসান।

প্লাস্টিক সার্জারি নিয়ে কথা বলেছেন জয়া আহসান
শোতে আলাপের একপর্যায়ে জয়া আহসান বলেন, ‘মানুষ বলে, আমার পুরো শরীর নাকি প্লাস্টিক সার্জারি করা। এটা কিন্তু আমি শুনেছি। আমার নাকি হেড টু টো (মাথা থেকে পা পর্যন্ত) প্লাস্টিক সার্জারি করা।’

জয়া আহসান বলেন, ‘বোটক্স, এটা–সেটা (ব্যবহার করি)—এগুলো বলে মানুষ। মানুষ মনে করে, এগুলো (মন্তব্য) আমি দেখি না। আমি দেখি মাঝেমধ্যে। আমাদের কমেন্ট বক্স দেখলে আমাদের দেশের পুরুষদের স্টেট অব মাইন্ডটা (মানসিক অবস্থা) বোঝা যায়।’

ট্রল নিয়েও কথা বলছেন জয়া আহসান

তবে প্লাস্টিক সার্জারি করেছেন নাকি করেননি—তা স্পষ্ট করেননি জয়া আহসান।
এর বাইরে তাঁকে নিয়ে হওয়া ট্রল নিয়েও কথা বলছেন এই তারকা অভিনেত্রী। ২০১৬ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘পূর্ণদৈর্ঘ্য প্রেম কাহিনী ২’ সিনেমায় ‘মারোওও’ সংলাপের জন্য ট্রলের মুখে পড়েছিলেন জয়া। ‘উৎসব’ সিনেমায়ও সংলাপটি নিয়ে ট্রল করা হয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে জয়া আহসান বলেন, ‘এটা খুব দরকার ছিল, ভালো হয়েছে তো, পচানি খাইছি না। সব সময় সবকিছুতে সো কল্ড সাকসেস হব? সবকিছু ভালো ভালো, ভুল করা যাবে না? ভুল করেছি, সেটা বলব না। আমার লাইফে কোনো কিছু ভুল না। সেটা নিয়েই কিন্তু আজকের জয়া আমি।’

বছরটা দারুণ কাটছে জয়া আহসানের

বছরটা দারুণ কাটছে জয়া আহসানের। এরই মধ্যে বাংলাদেশ–ভারত মিলিয়ে তাঁর ‘তাণ্ডব’, ‘উৎসব’, ‘ডিয়ার মা’ ও ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’ সিনেমাগুলো মুক্তি পেয়েছে। ১৯ সেপ্টেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে ‘ফেরেশতে’। ওটিটিতে মুক্তি পেয়েছে ‘জয়া আর শারমিন’ ও ‘নকশীকাঁথার জমিন’।

এর মধ্যে তৃতীয়বারের মতো বাংলাদেশে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) শুভেচ্ছাদূত হয়েছেন জয়া আহসান।

