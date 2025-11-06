ঢালিউড

কায়রোতে যাচ্ছে ‘কাফফারা’

বিনোদন প্রতিবেদকঢাকা
‘কাফফারা’ সিনেমার পোস্টার
‘কাফফারা’ সিনেমার পোস্টার

২০২২ সালের কথা। সেই সময় প্রথম সিনেমার শুটিং শুরু করেন তরুণ নির্মাতা তানভীর চৌধুরী। প্রথম লটে সাত দিন শুটিং করেন। পরে সম্পাদনাকক্ষে এসে দেখতে পারেন দৃশ্যগুলোর বেশ কিছু অংশ মনমতো হয়নি। বেশ কিছু জায়গায় কারিগরি সমস্যা রয়ে গেছে। শুরু হয় বিলম্ব। দীর্ঘ সময় নিয়ে দুই বছর পর পুনরায় শুটিং শেষ করেন। সেই ‘কাফফারা’ সিনেমাটি দিয়েই অবশেষে সুখবর এল। সিনেমাটি ৪৬তম কায়রো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রতিযোগিতা করবে।

‘কাফফারা’ সিনেমার দৃশ্যে সহশিল্পীর সঙ্গে ফারহানা হামিদ। ছবি: পরিচালকের সৌজন্যে

তানভীর জানান, এখন পর্যন্ত দুটি চলচ্চিত্র উৎসবে সিনেমাটি জমা দিয়েছেন। তার মধ্যে কায়রোর মতো উৎসব থেকে মনোনয়ন পাওয়ার খবরে উচ্ছ্বসিত তিনি। এই তরুণ বলেন, ‘এটা আমাদের টিমের জন্য অনেক বড় খবর। আমাদের ইন্ডি ঘরানার নির্মাতাদের উৎসাহ জোগাচ্ছে। আরও ভালো লাগছে সিনেমাটি ইন্টারন্যাশনাল প্যানোরমা বিভাগের প্রদর্শিত হবে। এই বিভাগের নতুন নির্মাতাদের কাজ দেখানো হয়। যে কাজগুলোর স্টাইল, প্রেজেন্টেশন, মেকিংয়ে ভিন্নতা থাকে। এখানে ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার করতে পেরে আমরা খুশি।’

পরিচালক তানভীর চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত

কাফফারা সিনেমায় তিনি তুলে ধরেছেন একজনের অপরাধবোধের গল্প। ঘটনাক্রমে তিনি মনে করেন একজন তাঁর কারণেই মারা গেছেন। এটাকে পাপ মনে করে তিনি এই পাপবোধ থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে গিয়ে নানা ঘটনার মুখোমুখি হন। এমন গল্পের মধ্য দিয়ে পরিচালক মানবিকবোধের চিত্র তুলে ধরেছেন। তানভীর বলেন, ‘আমাদের কালচারের একটা অংশ নিয়েই এর গল্প। একজন মানুষ অপরাধবোধ থেকে শেষ পরিণতি কী হয় সেটা তুলে ধরা হয়েছে। এটা একান্তই আমাদের গল্প।’

সিনেমায় প্রধান দুটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন রায়হান উদ্দিন, ফারহানা হামিদ। এটির প্রযোজক হিসেবে রয়েছেন বরকত হোসেন, তিনি মূলত চিত্রগ্রাহক। তিনি বলেন,‘আমাদের ‘কাফফারা’ সত্যিকার অর্থে পরীক্ষামূলক স্বাধীন ধারার চলচ্চিত্র। সিনেমাটির মধ্যে দিয়ে শক্তিশালী ও নিজস্ব গল্প বলতে চেয়েছি। শৈল্পিক এই চলচ্চিত্রটি মেধার বিচারে মর্যাদাপূর্ণ কায়রো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব নির্বাচিত হয়েছে, এটা স্বাধীন ধারার সিনেমার জন্য দারুণ খবর। আমরা আরও বেশি আন্তর্জাতিক দর্শকদের কাছে সিনেমাটি তুলে ধরতে চাই। তারপরেই আমরা সিনেমাটি দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি দেব।’

১৭ নভেম্বর থেকে ২২ নভেম্বর পর্যন্ত চলা এই উৎসবে টিমের সদস্যদের নিয়ে অংশ নেবেন। সিনেমাটি ১৮ নভেম্বর ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার হবে। এতে আরও অভিনয় করেছেন, মুনমুন আহমেদ, শাহারিয়া পুলক, মণিষা অর্চি প্রমুখ।

আরও পড়ুন