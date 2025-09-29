দেশে ফিরে কী করছেন ববি, রইল ১০টি ছবি

গত বছরের ঈদে রাশিদ পলাশের ‘ময়ূরাক্ষী’ সিনেমায় সবশেষ বড় পর্দায় দেখা গেছে ঢাকাই ছবির অভিনেত্রী ববিকে। এর পর থেকেই তাঁর নতুন সিনেমা মুক্তি পায়নি। ববি এখন কোথায়? কী করছেন? ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক বিস্তারিত—
দীর্ঘদিন অস্ট্রেলিয়ায় ছিলেন ববি। সেখানে ঘুরে বেড়ানোর ছবি নিয়মিত পোস্ট করেছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। জুনে অস্ট্রেলিয়া গিয়েছিলেন ববি, ফিরেছেন চলতি মাসের ৩ তারিখ। দেশে ফিরেই নতুন সিনেমার শুটিং শুরু করেছেন ববি। ২২ সেপ্টেম্বর এফডিসিতে পরিচালক বদিউল আলম খোকনের 'তছনছ' সিনেমার শুটিংয়ে অংশ নেন তিনি।
সিনেমাটিতে ববিকে দেখা যাবে দ্বৈত চরিত্রে। সিনেমাটিতে নিজের অভিনীত চরিত্রটি নিয়ে ববি বলেন, 'সিনেমা হলে গিয়ে মানুষ উপভোগ করবে বলে আমার বিশ্বাস। আমার চরিত্র দুটো একেবারে ভিন্ন রকম চরিত্র। দুজন বোন, কিন্তু দুজন দুই রকমের।'
বর্তমানে ঢাকাই সিনেমা নিয়ে ববি বলেন, 'আমাদের অনেক ভুল আছে। আমরা ভুল করি, ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। আবার কাজটাকেও প্রাধান্য দেওয়া উচিত।' ববি মনে করেন, অভিনয়শিল্পীদের অন্য বিষয়ে মন না দিয়ে কাজটাই ঠিকমতো করা উচিত। ববি অভিনীত 'বেঈমান' ও 'বউ' সিনেমা দুটি আছে মুক্তির অপেক্ষায়।