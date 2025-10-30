‘দম’ নিতে ২০ কেজি ওজন কমাচ্ছেন নিশো

গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় ঢাকার গুলশান শুটিং ক্লাবে ‘দম’ সিনেমার মহরত অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ‘দম’ সিনেমার প্রস্তুতি ও বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা বলেন নির্মাতা রেদওয়ান রনি থেকে অভিনেতা আফরান নিশো, চঞ্চল চৌধুরীসহ কলাকুশলীরা। মহরতে নিশোর নায়িকা হিসেবে পূজা চেরীর নাম ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন নিশো, সেখানেই তিনি এ সিনেমার জন্য শারীরিক ও মানসিক চ্যালেঞ্জের কথা তুলে ধরেন।
‘দম’ ছবির জন্য এক বিশাল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে আফরান নিশোকে। পরিচালক রেদওয়ান রনির নির্দেশ অনুযায়ী তাঁকে ওজন কমিয়ে নামাতে হচ্ছে ৭৫ কেজিতে। নিশো জানান, দ্বিতীয় সিনেমা ‘দাগি’-তে তাঁর ওজন ছিল ৯৫ থেকে ৯৭ কেজি, আর এখন তিনি আছেন ৮৩ কেজিতে, অর্থাৎ ইতিমধ্যেই ১২ কেজি ওজন কমেছে।
নিশো বলেন, ‘এক মাসে বা দেড় মাসে টোটাল ড্রাফট রেডি হওয়ার পর এই এক মাসে এই ২০ কেজির যে ধকলটা, এটা কোনো হিউম্যান পসিবল না।’ এই ওজন কমানোর পেছনেও মানসিক সংযোগ দরকার বলে তিনি মনে করেন।
শুধু ওজন কমানো নয়, শুটিংয়ের স্থান এবং পরিবেশও অত্যন্ত কঠিন। নিশো জানান, তাঁরা যেখানে শুটিং করতে যাচ্ছেন, সেখানে তাপমাত্রা মাইনাস থাকবে বা জিরো থাকবে, এক–দুই থাকবে। এই চরম আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হচ্ছে। তিনি বলেন, ‘আমরা আসলে জানি না যে সেই আবহাওয়ার সঙ্গে দম দেখিয়ে টিকতে পারব, নাকি অসুস্থ হয়ে যাব। তাই আমাদের এখানে কোনো ব্যাকাপ কোনো প্ল্যান নাই।’ তবে তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস, মনের ভেতরের শক্তি দিয়ে তাঁরা কাজটি শেষ করে আসবেন।
‘দম’-এর মূল ভাবনা প্রসঙ্গে নিশো বলেন, ‘আমার কাছে প্রথমে মনে হয় যে দমহীনতাই দমের আসল দম।’ তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেন যে এটি শুধু শারীরিক ক্ষমতার বিষয় নয়, বরং মানসিক এফোর্টটাই সবচেয়ে বড় এফোর্ট। তাঁর মতে, টিমের শারীরিক দক্ষতা বা এফোর্টনেস মূলত সেই মানসিক শক্তি থেকেই ছড়াবে।
তিনি এটিকে বাংলাদেশের সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিতে দেখা এক অভূতপূর্ব গল্পনির্ভর ছবি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। নিশো বিশ্বাস করেন, তাঁর বয়সকালে তিনি বাংলাদেশের সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিতে এ রকম কোনো ছবি, গল্প, ভিজ্যুয়াল, পারফরমার, রাইটার বা নির্মাতার ভাবনা দেখেননি।