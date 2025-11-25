শুভ–ঐশীর সেই ‘নূর’ আসছে, তবে...

আরিফিন শুভ ও জান্নাতুল ঐশী অভিনীত ‘নূর’ ছবিটি মুক্তির অনুমতি পেতে ২০২২ সালের জুলাইয়ে তৎকালীন সেন্সর বোর্ডে জমা দেওয়া হয়। মাসের শেষে জানা যায়, ত্রুটির কারণে ছবিটির ছাড়পত্র দেননি বোর্ড সদস্যরা। এরপর সংশোধন করে আবার ছাড়পত্রের জন্য জমা পড়ে। বোর্ড সদস্যরা বছরের শেষে সেন্সর ছাড়পত্র দিয়ে দেন। ছাড়পত্র প্রাপ্তির পর প্রায় তিন বছর পার হতে চলল। সোমবার সন্ধ্যায় জানা গেল ‘নূর’ ছবিটি অবশেষে মুক্তি পেতে যাচ্ছে। তবে প্রেক্ষাগৃহের জন্য তৈরি ছবিটি এখন মুক্তি পাবে ওটিটিতে। সেভাবেই শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে। দু–এক দিনের মধ্যে আসতে পারে ট্রেলার।
‘নূর’ ছবিটির পরিচালক রায়হান রাফি। তিনি এখন অন্য একটি ছবির কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছেন। ছবিটির প্রথম দিকে প্রযোজনায় ছিল শাপলা মিডিয়া। একটি সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪ সালের জুন মাসে ছবিটি কিনে নেয় প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান কোয়াইট অ্যান্ড সেট নামের একটি প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান। এর পর থেকে ছবিটি মুক্তির নানা উপায় খোঁজা হয়। একাধিকবার পরিচালক–অভিনয়শিল্পী এবং প্রযোজকের মিটিংও হয়। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয়, ‘নূর’ ছবিটি ওটিটিতেই মুক্তি পাবে। ২৮ নভেম্বর অথবা ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে বায়োস্কোপ অ্যাপে মুক্তি পাবে আরিফিন শুভ ও ঐশী অভিনীত এই ছবি।
কথা হয় ‘নূর’ ছবির পরিচালক রায়হান রাফির সঙ্গে। প্রেক্ষাগৃহ বাদ দিয়ে ওটিটিতে ছবিটির মুক্তির প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘অনেক দিন আগের ছবি। দেখার পর মনে হয়েছে, এটা ওটিটিতে মুক্তি পেলে ভালো হয়। ওটিটি দর্শকের জন্য একটা ভালো অভিজ্ঞতা হবে।’ শুটিংয়ের আগে কেন মনে হয়েছিল প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি দেবেন—এমন প্রশ্নে পরিচালকের বক্তব্য, ‘তখন মনে হয়েছিল, এখন মনে হয়নি—এর বাইরে কোনো যুক্তি নেই।’
এদিকে অন্য একটি সূত্রে জানা গেছে, ছবির প্রধান দুই অভিনয়শিল্পীও চেয়েছিলেন, ‘নূর’ ছবিটি যেন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়। কিন্তু তাঁদের সেই চাওয়াটা পূরণ হয়নি। তারপরও পেশাদারত্বের কথা চিন্তা করে তাঁরা ছবিটির প্রচারণামূলক ফটোশুটেও অংশ নিয়েছেন।
আরিফিন শুভ ও ঐশী প্রথম অভিনয় করেন ‘মিশন এক্সট্রিম’ ছবিতে। এরপর তাঁদের দেখা গেছে ‘মিশন এক্সট্রিম ২: ব্ল্যাক ওয়ার’ ছবিতে। এই জুটির তিন নম্বর সিনেমা ‘নূর’। একসঙ্গে অভিনয় থেকেই তাঁদের মধ্যে ভালো সম্পর্ক। একটা সময় রটে, তাঁরা দুজন প্রেমের সম্পর্কে আছেন। ঐশীর প্রেমের কারণে শুভর সংসার ভাঙে—এমন কথাও শোনা গিয়েছিল। তবে এ নিয়ে একাধিক সাক্ষাৎকারে দুই তারকা জানিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ভালো বন্ধুত্ব। শুভও বিভিন্ন সময় বলেছেন তিনি ঐশীকে স্নেহ করেন। আবার শুভকে অভিভাবক মানেন ঐশী। এর বাইরে তাঁদের মধ্যে প্রেম বা অন্য কোনো সম্পর্ক রয়েছে কি না, সেটা কখনোই কোনো ঘটনায় প্রকাশ্যে আসেনি।
এদিকে ঐশী সম্প্রতি ‘সোলজার’ সিনেমার শুটিং শেষ করেছেন। এতে তিনি শাকিব খানের বিপরীতে অভিনয় করেছেন। অন্যদিকে আরিফিন শুভ অভিনীত পরিচালক অনম বিশ্বাসের একটি সিনেমার শুটিং শেষ করেছেন। বলিউডে ‘জ্যাজ সিটি’ নামের একটি সিরিজের শুটিংও করেছেন—কবে এই সিরিজ মুক্তি পাবে, সে ব্যাপারে কিছুই জানেন না শুভ।